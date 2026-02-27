«Впечатление гигантской заброшенной стройки»

Контрольно-счетная палата Астраханской области представила отчет о работе, зафиксировав нарушения на общую сумму 677,1 млн руб. Основной объем нарушений, а именно 10,3 млрд руб., связан с неправильным ведением бухгалтерского учета в спорте, здравоохранении и культуре. Проблемы с неэффективным использованием средств выявили в проектах по оздоровлению Волги и строительстве ФОКов. Наибольшие претензии у аудиторов возникли к сферам строительства ФОКов, здравоохранения и коммунального хозяйства, где были зафиксированы неэффективные траты и нарушения в закупках. По итогам работы КСП возбуждены административные дела, а материалы переданы в правоохранительные органы, что уже позволило вернуть в бюджет более 20 млн руб. На заседании думы депутаты попросили правительство отчитаться о долгостроях, однако вице-губернатор призвал не драматизировать ситуацию, назвав работу с объектами плановой. Парламентарии приняли доклад большинством голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Равиль Арыкбаев возглавляет КСП Астраханской области с лета 2024 года

Фото: Правительство Астраханской области Равиль Арыкбаев возглавляет КСП Астраханской области с лета 2024 года

Фото: Правительство Астраханской области

На прошедшем заседании думы Астраханской области свой отчет за прошедший год представила региональная контрольно-счетная палата (КСП). Общая сумма нарушений при проведении внешнего финансового аудита уменьшилась почти на 80 млн руб. по сравнению с прошлым годом и составила 677,1 млн руб. В каких сферах наблюдаются ключевые проблемы, рассказал председатель КСП Равиль Арыкбаев.

Всего в 2025 году палата провела 9 контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых было установлено 67 финансовых и 104 нефинансовых нарушения, а также 122 недостатка на общую сумму 11,2 млрд руб. В части исполнения регионального бюджета за 2024 год большая часть нарушений — 10,3 млрд руб. — связана с неправильным ведением бухучета, 173,2 млн руб. — с неэффективным использованием бюджетных средств, 3,9 млн руб. — неверным формированием и исполнением бюджетов. Среди прочих проблем — несвоевременный возврат средств в федеральный бюджет и увеличение сметной стоимости объектов незавершенного строительства на 30,5%.

«Есть нарушения, которые мы фиксируем из года в год, — это нарушение бухгалтерского учета. Но количество их уменьшилось. Также как и количество нарушений при формировании исполнения бюджетов»,— отметил господин Арыкбаев.

Так, бухгалтерский учет неправильно вели чаще всего в спортивной сфере — проверка строительства ФОКов выявила нарушения на 86 млн руб. В сфере здравоохранения КСП нашла недочеты на 70,3 млн руб. при проверке проекта «Модернизация первичного звена». Нарушения отчетности на 27,6 млн руб. выявили в отрасли культуры, еще 9 млн руб. — в сфере детского отдыха.

Неэффективно использовались бюджетные деньги больше всего при реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» — КСП нашла нарушения на 39,7 млн руб. Та же проблема — при строительстве ФОКов (38,3 млн руб.), в сфере культуры (44,9 млн руб.), туризма (3,9 млн руб.), детского отдыха (13,9 млн руб.).

В части государственных и муниципальных закупок больше всего недочетов КСП обнаружила в сфере здравоохранения (27,4 млн руб.) и спорта (1,2 млн руб.). На 313,5 млн руб. нарушений исполнения бюджета выявлено в коммунальной сфере при строительстве объектов инфраструктуры. Еще 53 недочета связаны с госзакупками.

Господин Арыкбаев отметил, что за 9 месяцев 2025 года по двум региональным проектам «Жилье» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» исполнение расходов находится на нулевом уровне. Кроме того, палата нашла нарушения в госпрограммах — некорректное составление сравнительного анализа, увеличение бюджета без изменения плановых показателей, арифметические ошибки и несоответствие данных между разделами программ.

По итогам экспертно-аналитических мероприятий КСП выявила нарушения в сфере дорожного строительства. Среди недочетов — накопление остатков средств дорожного фонда и риски непоступления денег из-за нарушений условий контрактов. Также палата проверила водные отношения — в Лиманском районе не достигнуты запланированные объемы подачи воды.

По результатам проведенных мероприятий региональная контрольно-счетная палата направила 19 представлений, возбудила два административных дела и оштрафовала одно должностное лицо на 15 тыс. руб. Пять человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. 25 материалов направлено в прокуратуру, 21 — в правоохранительные органы. Помимо этого, КСП обеспечила возврат в бюджет почти 9 млн руб. Организации и ведомства устранили нарушения на 19,7 млн руб. Прокуратура взыскала еще 12,6 млн руб.

Соответствующий доклад обсудили на заседании профильного комитета Думы Астраханской области, однако на заседании парламента его заслушивать не стали. Слово взял депутат Евгений Дунаев.

«Становится тревожно за такие суммы и количество объектов. На комитете решили направить запрос в Минстрой с просьбой предоставить отчет»,— сказал Евгений Дунаев. Он предложил реализовать механизм парламентского контроля на базе комитета, пригласить туда Минстрой. «Чтобы мы напрямую могли задавать вопросы — как проходили конкурсы? Заказчики ли виноваты? Подрядчики ли? Громадные деньги закапываются в землю, а объекты не сдаются»,— резюмировал господин Дунаев.

Ему возразил присутствовавший на заседании вице-губернатор региона Денис Афанасьев. «Вы не сказали главного: за какой период сформированы эти объекты? Есть объекты с 80-х годов. Какие конкурсы? Кого вы хотите привлечь в этом процессе? К чему? Есть обязательства по регистрации ресурсов. Есть проектная документация, на которую тратились средства, но которая так и не была использована, так как не были изысканы деньги на само строительство»,— объяснил чиновник.

Денис Афанасьев напомнил, что при областном Минстрое есть профильная комиссия, которая собирается ежемесячно и решает, что делать с долгостроями: завершать строительство, корректировать проект или списывать затраты.

«Исходя из вашего выступления сложилось впечатление гигантской заброшенной стройки по всей области. На самом деле это абсолютно не так. Катастрофы нет. Просто плановая работа»,— объяснил вице-губернатор. Депутаты приняли отчет КСП большинством голосов.

Марина Окорокова