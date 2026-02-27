Петербургский подросток-зацепер прокатился на «Ласточке» ради экстрима

Транспортная полиция вышла на 13-летнего жителя Петербурга после изучения видео, на котором несовершеннолетний зацепер передвигается снаружи электропоезда «Ласточка». Подросток объяснил свои действия желанием испытать острые ощущения, сообщили в МВД Медиа.

В отдел полиции несовершеннолетнего пригласили с законными представителями. Подросток находился в межвагонном пространстве с внешней стороны электрички, следующей со скоростью 160 км/ч. Школьник признался, что занимается зацепингом уже шесть месяцев, снимает все на видео и размещает в мессенджере.

Родители подростка были шокированы таким признанием. Полицейские составили на них административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, несовершеннолетнего поставили на профилактический учет в ПДН. Группа с роликами экстремала заблокирована.

Татьяна Титаева