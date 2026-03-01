«Наш бурый медведь — это сверхзверь»

27 февраля — Международный день белого (полярного) медведя. Это хороший повод поговорить о семействе медвежьих вообще. Как сегодня живется разным видам косолапых, рассказывает Алексей Тихонов, ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН, кандидат биологических наук.

Белый медведь Фото: Алексей Тихонов Ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Алексей Тихонов Фото: Из личного архива Алексея Тихотова

— Начнем с вопроса о происхождении семейства медвежьих: правда ли, что все медведи, которые ныне живут на планете, произошли от одного общего предка?

— Неправда. На самом деле любая эволюция, которая происходит в определенном семействе, а это семейство медвежьих, идет линиями. Скажем, есть урсидная линия, которая близка к нам: это белый медведь, бурый медведь, барибал, то есть черный американский медведь, и есть другие линии. Возьмем очкового медведя в Южной Америке: это отдельная древняя линия. Или малайский медведь — тоже отдельная древняя линия. Сейчас мы вычленяем три совершенно независимые линии: у них общего предка быть не могло. Существовали какие-то древние формы медвежьих, которые давали направление именно по этим трем линиям. Это абсолютно нормально в животном мире, и нельзя сказать, что был какой-то один пещерный медведь, а из него получился малайский медведь, барибал и очковый медведь.

— Какие на сегодня известны виды медведей?

— В Евразии у нас бурый медведь, белый медведь и черный гималайский медведь. На юге в Азии — малайский медведь, это отдельный вид; в Северной Америке барибал, или черный американский медведь, и еще очковый медведь. Итого шесть.

— Часто медведя коалу и панду также относят к данному семейству. Это неправильно?

— Коалы — сумчатые, это самостоятельная линия, которая не имеет отношения к другим современным плацентарным животным. Бамбуковый медведь, панда,— представитель отдельного семейства. Хотя об этом спорят: есть мнение, что бамбуковый медведь относится к медвежьим, так что вопрос пока открыт.

— Правда ли, что белый медведь произошел от нашего бурого?

— Да, стопроцентная правда. Дело в том, что у нас в плейстоцене примерно миллион лет назад начались периоды, которые в просторечье называются ледниковыми. Был период оледенений, потом ледник немножко отступал, уходил. На некоторых территориях — возьмем Восточную Сибирь, Берингово море — не было покровных ледников, подобных тем, которые возникали в Европе и закрывали огромные территории Северной Атлантики, в том числе на северо-западе от современной России. В результате таких ледниковых процессов какая-то часть популяции бурого медведя оставалась изолированной. Причем на очень длительное время — на десятки тысяч лет. Соответственно, надо было как-то выживать — произошло эволюционное развитие в направлении морского хищника. А где-то 500 тыс. лет назад это был один вид: они очень близки. Есть гибриды, и гибриды плодовитые, бурого и белого медведя. У нас на Чукотке, говорят, уже встречаются в природе такие естественные гибриды, то есть в природе они скрещиваются.

Бурый медведь на Чукотке

Фото: Алексей Тихонов

Фото: Алексей Тихонов

— Известно, что бурый медведь всеяден, питается не только мясом, но и растительностью, любит мед, в отличие от белого медведя. Если их скрестить, что получится — всеядный организм? Или он будет хищником?

— Всегда побеждает всеядность — она позволяет выжить в любых условиях, что бурый медведь и демонстрирует.

— Есть ли общие черты у всех представителей этого семейства?

— Безусловно. И в первую очередь это морфология. Мы говорили про белого и бурого медведя: по поведению они очень разные, а морфологически — очень близки. Строение черепа, зубная система с небольшими вариациями, шкура, мышечная система — это все достаточно похоже. В результате они сведены в единое семейство именно по морфологическим признакам.

— А генетически?

— Есть несколько разных исследований, но в принципе все они показывают, что эти виды медвежьих группируются в один клан. Поэтому по генетике все медведи — родня.

— Означает ли это, что все они могут друг с другом скрещиваться? Скажем, наш белый — с тропическим малайским?

— Нет, конечно: это далеко разошедшиеся линии. Не знаю, что там насчет черного американского медведя и нашего гималайского, но, скорее всего, тоже нет. В нашем Приморье живут и бурые, и черные медведи, но они не скрещиваются.

— Поговорим теперь об отличиях всех видов ныне живущих медведей.

— В первую очередь это, конечно, внешний вид.

— Получается, морфологически они и похожи, и в то же время отличаются друг от друга?

— Конечно, и довольно сильно. Возьмите даже близкие виды: белый и бурый — внешне их не перепутаешь, даже если ориентироваться только по цвету. Наш мишка белый, а, например, тибетские медведи-пищухоеды скорее светло-желтые.

— А поведение? Ведь образ жизни у них тоже разный?

— Абсолютно разный. Начнем с самого маленького — это малайский медведь. Я видел его в природе во Вьетнаме. Очень опасный зверь: несмотря на то что некрупный, он достаточно агрессивный. Всеядный — точно так же, как бурый. В тропиках съест все, что под лапу попадется. Отлично лазает по деревьям. Не плавает. Может, конечно, пересечь какую-то речку, но вообще воды избегает. Держат его местные жители в качестве домашнего питомца, но в клетках, потому что зверь может напасть и покалечить. Известно много случаев, когда он атаковал человека в природе, в первую очередь — охотников, которые пытаются его поймать.

Малайский медведь

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

— А зачем держать дома в клетке такого опасного зверя, которому там явно некомфортно?

— Дураков-то хватает. Кто-то и львов держит, и леопардов. Это страшное зрелище — я видел в подвальных помещениях во Вьетнаме, в богатых домах: он там сидит, бедолага, в этой железной клетке, мечется, воет. Не знаю, что руководит этими людьми.

— Кто следующий по величине?

— Очковый медведь — это Южная Америка, Анды. Горный зверь, держится достаточно высоко, в джунгли не лезет, сидит на альпийских лугах и рядом с ними в высокогорных лесах. Тоже животное достаточно пластичное — все, что под лапу попадется, будет есть. Очень осторожный, потому что обитает на открытых пространствах, а там хватает проблем. Он может стать добычей пумы и ягуара в лесной зоне, поэтому держится очень аккуратно. Пожалуй, один из самых растительноядных. Что-то ему достается в альпийских лугах, но в основном — различные виды растений. К сожалению, ареал его очень сильно сократился, распался на отдельные фрагменты, и я думаю, что он на грани исчезновения, наряду с малайским медведем,— там тоже все печально.

Очковый медведь

Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

— А наш черный гималайский мишка?

— Животное с огромным ареалом. Иногда это даже трудно себе представить — мы встречаем его у нас в Приморье, в широколиственных лесах, где он зимует в дуплах огромных деревьев. Мы встречаем его в Белуджистане — в зоне между Ираном и Пакистаном, где деревья если и встречаются, то очень редко: местность там полупустынная. Эта зверюга очень приспосабливаемая — живет в самых разных условиях. И достаточно агрессивная: у нас в Приморье гибель охотников от лап черного медведя не такая уж редкость. Адаптивность фантастическая: у нас в дуплах живет, на юге Ирана — в скалах. Но везде, как у большинства животных, ареал распадается на отдельные участки. Пожалуй, наша популяция в Приморье — одна из самых благополучных. Этот медведь больше всего страдает от уничтожения охотниками, браконьерами в целях продажи его лап для китайской медицины.

— А в чем прелесть этих лап? Что целебного усмотрели в них китайские медики?

— Считается, что это дает медвежью силу, лечит от многих болезней. Я не раз видел, как в стеклянных сосудах эти лапы настаиваются на местном самогоне.

У нас черных гималайских медведей истребляют ради лап и везут в Китай, но все-таки их пока довольно много.

Еще один черный медведь, как уже говорилось, барибал. Проживает в основном в Канаде, северо-западных штатах США вплоть до Аляски, чуть ли не в лесотундру вылезает. Скажем, когда мы были в штате Юкон в Канаде, в окрестностях Доусон-Сити они появлялись — это знаменитый Клондайк. Мишки любят эту местность. Там достаточно бедные леса, поэтому там медведь — хищник: растительной пищи ему явно не хватает, хотя в южной зоне он растительнояден. Коммуникабелен, агрессии одних медведей к другим почти не встречается. Иногда можно видеть группы, где десяток этих медведей вместе пытается штурмовать помойки, или где-то в природе они вместе кормятся. Это один из немногих видов, который находится в абсолютно благополучном состоянии.

Гималайский медведь

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

— А в каком состоянии наши, российские, мишки?

— Наш бурый медведь — это сверхзверь. Хотя он не единственный среди бурых: в пустынях Монголии живет отдельный подвид — мазалай, он же встречается на Памире, на высоте 4,5–5 тыс. метров. А в Палестине, Ливане живет сирийский бурый медведь. Наши бурые медведи существуют совсем в других условиях: их царство — наши обширные лесные угодья. Все это показывает, что зверь невероятно пластичный. Недаром именно от него отпочковался белый медведь.

— Если наш бурый медведь зимует в берлогах, то как зимовать на Памире или в Палестине, в пустынях?

— Я сам был свидетелем у нас в Закавказье: они иногда вообще в зимнюю спячку не впадают, а уж сирийский медведь точно не спит.

— Потому что там тепло?

— Холод их не очень ограничивает, а вот доступность еды и высота снежного покрова играют решающую роль. К слову сказать, нынешняя сверхснежная зима для наших медведей — настоящий праздник. Это позволяет им как следует выспаться и отдохнуть. Но спят они не очень крепко — лежат в полудреме, в отличие от настоящих зимоспящих животных, таких как барсук или еж. Косолапые могут и проснуться, если вдруг стало тепло или если их разбудить. Медведицы еще и медвежат рожают в таком состоянии.

— А как же у белого медведя со спячкой — у него нет этого состояния?

— Самки белого медведя делают берлогу в снегу, где производят на свет медвежат, находясь в такой же полудреме. Есть знаменитые «родильные дома», такие как остров Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. А самцы бодрствуют — охотятся, добывают пищу, в спячку не впадают.

— Белого медведя называют самым крупным и свирепым хищником на Земле — это правда?

— Крупным — правда, свирепым — нет. Достаточно много более свирепых животных, скажем, среди куньих. Например, у нас это, безусловно, росомаха — зверь, который способен отбиться от стаи волков. Это наиболее жесткие из всех хищных. Казалось бы, тигры, львы, леопарды бесспорно сильные хищники, но они не до такой степени «отморозки», как росомаха или медоед, которые своей агрессией отгоняют всех, кто к ним приближается. Белый медведь, если ему хватает корма, никогда нападать не будет.

— Много сообщений о том, что медведи заходят в населенные пункты, роются в помойках, могут даже вломиться в дачный дом. Они становятся синантропными — связанными с человеком — животными. Что с этим делать?

— Да, эта проблема существует и у нас, и в Северной Америке. Животных привлекает доступная пища. Они приходят на помойки, куда люди выбрасывают огромное количество еды, и с удовольствием ее употребляют — не надо никуда идти, кого-то ловить. Можно залезть в помойный бак. Что тут сделаешь? В США производят специальные баки, чтобы медведи не могли их разломать.

Я считаю, нормальный способ — отстреливать животных, которые приходят к помойке, иначе ничего не сделать. Помойки мы никуда не уберем, медведи находятся рядом.

Опасность существует и в туристических местах, куда приезжает большое количество людей, в первую очередь это характерно для Северной Америки: приходят черные медведи, бурые медведи гризли, разбивают стекла автомобилей, залезают внутрь. Но сейчас очень много защитников животных, они не дают возможности производить отстрел.

— Это же плохая тенденция, что медведи начинают приближаться к человеку? Опасная близость?

— Да, безусловно. Я считаю, что единственное решение, хотя оно сейчас непопулярно,— это охотничий контроль. Пока у нас была активная охота на медведей в той же Ленинградской области, звери боялись человека, никто по поселкам не бегал. А сейчас охотничьи хозяйства у нас специализируются на копытных, охотников стало меньше, а тех, кто рискует идти на медведя, и подавно. Но я считаю, что этого хищника надо держать под контролем.

— Что мы можем сказать об интеллектуальных способностях медведей? Какие из них самые умные?

— Не видел очкового медведя, не знаю, насколько он умный,— может, по-испански говорит. Но если сравнивать гималайского, бурого и белого медведя — конечно, бурый у всех выигрывает.

Есть жесткий подход в этом отношении — цирк. Там пытались и гималайских, и белых использовать — не смогли. А бурый на велосипедах катается. Все же и гималаец, и белый медведь достаточно специализированные животные, а бурый ко всему приспосабливается.

— Каких медведей вы встречали в природе?

— Я защищал диплом в университете по теме: «Биология и экология бурого медведя гор СССР». Встречались мы неоднократно. Бурого мишку легко было встретить в Прибайкалье, когда я работал в Баргузинском и Байкальском заповедниках. Они там многочисленны. Весной выходят из берлог, на берегу Байкала подбирают туши погибших нерп, икру бычков, личинки насекомых. Вы можете просто выйти на берег и увидеть пять-шесть медведей, которые там топчутся. Пару раз в тайге нос к носу встречался, но обошлось.

Белый медведь на Земле Франца Иосифа

Фото: Питер Райан

Фото: Питер Райан

— А медведь испугался?

— Нет, обычно медведи спокойно уходят, даже при стыковой встрече. Но иногда бывают трагические случаи — нападают, особенно если это медведица с медвежатами. Несколько специалистов так погибло — наших, советских, российских. В Армении, в Хосровском заповеднике, неоднократно видел медведя — там сирийский подвид, светленький, некрупный. Белый медведь встречался постоянно. Я много работаю в Арктике, поскольку занимаюсь мамонтовой фауной: я не только зоолог, но и частично палеонтолог. Однажды мы с товарищем жили в палатках на Новой Земле на побережье Карского моря, и вот пригнало льдом медведей — они повылезали на берег.

Один молодой самец пришел отнимать у нас гуся, которого мы жарили. Пришел и стоит, шипит на нас, как будто говорит: «Давайте гуся сюда!» Мы отбежали.

— Отдали?

— Нет — выстрелили в воздух, он отошел, но недалеко. У меня было гладкоствольное ружье, я ему по попе хлопнул метров за 70, он убежал, слава богу. Но ночь мы не спали, держали оборону. А так их там очень много. Стоишь, рыбачишь, смотришь — медведь спит. Очень много встреч было на острове Врангеля — я был там в четырех или пяти экспедициях, в летнее время там очень много медведей.

— И тоже надо держать оборону, не расслабляться?

— С медведем надо всегда быть начеку. Помню, был случай: на острове Врангеля есть научные станции, которые организовал мой коллега Александр Груздев, он был там директором заповедника «Остров Врангеля». Приехали со шведской экспедицией. Смотрю, вышел пожилой швед, а я сижу внутри домика. И тут идет достаточно крупный медведь. Я в окно ученому кричу по-английски: «Осторожно, медведь!» Он повернулся, увидел зверя — и в два прыжка очутился в доме. За весь период работы заповедника там была пара случаев гибели людей, но они сами спровоцировали хищников. Вообще, по всей Арктике иногда случаются нападения белого медведя. И как правило, виноваты сами люди.

— Что вас больше всего удивляет в медведях?

— В первую очередь меня как биолога удивляет их способность накапливать бурый жир, который называется в простонародье спячечным жиром, и залегать на длительный срок в берлогу без дополнительного питания. Жир потихоньку расходуется организмом. И ведь надо не просто лежать и спать, самкам надо еще и рожать. Это, пожалуй, самая поразительная вещь. Как получилось эволюционно так быстро, что животное разработало подобную физиологическую стратегию? Для меня это самое интересное.

Второе — переход бурого медведя в воду, превращение в белого медведя. Тоже думаешь: как же так? Хотя мы знаем, что те же тюлени тоже хищники, тоже сухопутные, которые в прошлом ушли в воду. Вот эти эволюционные пертурбации для меня наиболее интересны и необычны.