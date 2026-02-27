«Серебряный Лучник — Самара» побил собственные рекорды

В главной студии ГТРК «Самара» состоялась торжественная церемония презентации лучших проектов и награждения победителей регионального этапа Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник — Самара» по итогам 2025 года. Благодаря трансляции на телеканале и на интернет-ресурсах телерадиокомпании жители области получили возможность познакомиться с лучшими проектами, которые были придуманы и реализованы в интересах каждого из нас.



В шестнадцатом сезоне премии приняло участие рекордное количество проектов — 69. Награды вручены в десяти конкурсных номинациях. В двух номинациях по решению жюри победителями признаны по два участника — различия в оценке оказались минимальными и измерялись сотыми долями балла. Ещё трём проектам эксперты присудили специальные призы.

В 2025 году наша страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Неудивительно, что многие проекты «Лучника» были посвящены этому юбилею, теме патриотизма и сохранения исторической памяти. Продвижение науки, научного знания — ещё один проектный тренд этого года.

Использование визуального языка — объективная реальность сегодняшнего дня в отрасли коммуникаций. Поэтому номинация «Земля открытий», которая была включена в программу премии только в прошлом году, вызвала большой интерес у авторов видеопроектов.

Надежда Явдолюк, член Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник», директор Фестиваля геобрендов «Земля открытий»: «„Серебряный Лучник“ в Самаре — это не просто награда, а признание проектов, которые действительно меняют общество, помогают решать реальные проблемы и вдохновляют на новые свершения. Проекты, представленные в номинации „Земля открытий“, позволяют авторам воспользоваться уникальной возможностью рассказать о регионе, его истории и достопримечательностях, удивительных людях, ярких событиях всей нашей огромной стране». Традиционно высокую активность проявляют постоянные участники «молодёжной» номинации премии «Серебряный Лучник — Самара» — студенты ПГУТИ и Самарского университета им. Королёва. Важно, что они сильны не только в теории: большинство студенческих работ — уже реализованные проекты. Будущие специалисты отрасли коммуникаций задумались над злободневными темами: что нужно сделать, чтобы повысить престиж научного знания, как привлечь молодёжь к работе на производстве, как Самару сделать Меккой туризма.

Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник — Самара»: «Номинация „Лучший студенческий проект“ всегда занимала особое место в нашем конкурсе. Конечно, во многом работы ребят пока носят ученический характер, требуют серьёзной проработки. Но важно, что будущие профессионалы видят актуальные социальные проблемы, размышляют над тем, как помочь в решении общественных задач».

Церемония подведения итогов состоялась при поддержке партнёров — Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ) и компании «Логика молока».

Анастасия Беленкова, член экспертного совета премии, председатель НСКВ в Самарской области: «Так сложилось исторически, что мы являемся давними партнёрами „Лучника“, потому что смотрим в одну сторону и движемся в одном направлении с премией. Конкурсные работы позволяют понять, какие проблемы значимы для жителей региона, сверить планы Совета с актуальной повесткой, взять в работу новые задачи. Лично меня как эксперта знакомство с проектами „Лучника“ всегда обогащает и вдохновляет!»

Татьяна Голуб, член экспертного совета премии, региональный менеджер по связям с общественностью компании «Логика молока»: «В этом году я впервые выступила в роли эксперта, хотя наша компания пять раз участвовала и пятикратно побеждала в самарском „Лучнике“. Было очень интересно оказаться „по другую сторону баррикад“. Порадовало не только количество, но и качество проектов, представленных на конкурс».

Исполнительная дирекция региональной премии — агентство коммуникаций «ПРАТОН». Информационные партнёры премии «Серебряный Лучник — Самара»: ГТРК «Самара», медиаагентство «Самара 450», ИД «Коммерсантъ» в Самаре, информационное агентство «Волга Ньюс», ГК «Выбери Радио».

Телеканал «Самара 24» покажет торжественную церемонию награждения победителей региональной премии «Серебряный Лучник — Самара». Трансляция из главной студии ГТРК «Самара» выйдет в эфир 1 марта в 11:00 и 21:00 по местному времени. Также церемонию можно будет увидеть онлайн на сайте телеканала.

Проекты — победители премии «Серебряный Лучник — Самара» за 2025 год

Номинация «Культурные коммуникации, коммуникации в сфере образования и просвещения»

«Одержимы наукой», Самарский университет им. Королёва

«Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», Самарский областной художественный музей

Номинация «Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ»

«Подвиг, навсегда вписанный в историю», Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод

«Отец Героя. Самарская область», Самарская Губернская Дума, Самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», областная газета «Волжская коммуна», Самарский государственный институт культуры

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

«Энергия новых побед», ГТРК «Самара»

Номинация «Корпоративные коммуникации»

«JetLend: проведение самого яркого IPO в России в 2025 году», агентство «Modifiers»

Номинация «Коммуникации в сфере развития и продвижения территорий»

«Областная творческая премия имени Б. А. Кожина», книжная компания «Метида»

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: экологические и социальные проекты»

«НеИгры»: трансформация цифрового одиночества подростков в живое сообщество через технологии игропрактики», АНО «Тренинговый Центр Игропрактики»

Номинация «Коммуникации в сфере благотворительности»

«Елизавето-Варваринское сестричество», благотворительный фонд «Доброделание»

Номинация «Цифровые коммуникации: ИИ, технологии будущего»

«Опыт популяризации науки и школьного предмета химии», Новокуйбышевская нефтехимическая компания

Номинация «Земля открытий»

Фильм «Говорит Куйбышев», документальный проект «Неочевидная Самара», медиаагентство «Самара 450», автор и режиссёр Инга Пеннер

Номинация «Лучший студенческий коммуникационный проект»

«Летящей походкой. От эскизов до прёт-а-порте», авторский коллектив студентов Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики

Проекты, отмеченные специальными призами жюри премии

«Самара — родина слонов», ГТРК «Самара», номинация «Земля открытий»

«Самый необычный студент России», Самарский государственный институт культуры, номинация «Культурные коммуникации, коммуникации в сфере образования и просвещения»

«Информационное сопровождение гастролей Шостакович Опера Балет в Бангкоке», Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича, номинация «Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ»

«С половником по Самарской области», авторский коллектив «ВолгаPRайм», Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»

«Самара — город широкой души», автор Юлия Афанасьева, Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»

«Промышленность.GENZ», Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»

«Пока не сгорел», авторский коллектив «Волжские гедонисты», Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»

