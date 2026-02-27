«Серебряный Лучник — Самара» побил собственные рекорды
В главной студии ГТРК «Самара» состоялась торжественная церемония презентации лучших проектов и награждения победителей регионального этапа Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник — Самара» по итогам 2025 года. Благодаря трансляции на телеканале и на интернет-ресурсах телерадиокомпании жители области получили возможность познакомиться с лучшими проектами, которые были придуманы и реализованы в интересах каждого из нас.
В шестнадцатом сезоне премии приняло участие рекордное количество проектов — 69. Награды вручены в десяти конкурсных номинациях. В двух номинациях по решению жюри победителями признаны по два участника — различия в оценке оказались минимальными и измерялись сотыми долями балла. Ещё трём проектам эксперты присудили специальные призы.
В 2025 году наша страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Неудивительно, что многие проекты «Лучника» были посвящены этому юбилею, теме патриотизма и сохранения исторической памяти. Продвижение науки, научного знания — ещё один проектный тренд этого года.
Использование визуального языка — объективная реальность сегодняшнего дня в отрасли коммуникаций. Поэтому номинация «Земля открытий», которая была включена в программу премии только в прошлом году, вызвала большой интерес у авторов видеопроектов.
Надежда Явдолюк, член Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник», директор Фестиваля геобрендов «Земля открытий»:
«„Серебряный Лучник“ в Самаре — это не просто награда, а признание проектов, которые действительно меняют общество, помогают решать реальные проблемы и вдохновляют на новые свершения. Проекты, представленные в номинации „Земля открытий“, позволяют авторам воспользоваться уникальной возможностью рассказать о регионе, его истории и достопримечательностях, удивительных людях, ярких событиях всей нашей огромной стране».
Традиционно высокую активность проявляют постоянные участники «молодёжной» номинации премии «Серебряный Лучник — Самара» — студенты ПГУТИ и Самарского университета им. Королёва. Важно, что они сильны не только в теории: большинство студенческих работ — уже реализованные проекты. Будущие специалисты отрасли коммуникаций задумались над злободневными темами: что нужно сделать, чтобы повысить престиж научного знания, как привлечь молодёжь к работе на производстве, как Самару сделать Меккой туризма.
Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», исполнительный директор премии «Серебряный Лучник — Самара»:
«Номинация „Лучший студенческий проект“ всегда занимала особое место в нашем конкурсе. Конечно, во многом работы ребят пока носят ученический характер, требуют серьёзной проработки. Но важно, что будущие профессионалы видят актуальные социальные проблемы, размышляют над тем, как помочь в решении общественных задач».
Церемония подведения итогов состоялась при поддержке партнёров — Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ) и компании «Логика молока».
Анастасия Беленкова, член экспертного совета премии, председатель НСКВ в Самарской области:
«Так сложилось исторически, что мы являемся давними партнёрами „Лучника“, потому что смотрим в одну сторону и движемся в одном направлении с премией. Конкурсные работы позволяют понять, какие проблемы значимы для жителей региона, сверить планы Совета с актуальной повесткой, взять в работу новые задачи. Лично меня как эксперта знакомство с проектами „Лучника“ всегда обогащает и вдохновляет!»
Татьяна Голуб, член экспертного совета премии, региональный менеджер по связям с общественностью компании «Логика молока»:
«В этом году я впервые выступила в роли эксперта, хотя наша компания пять раз участвовала и пятикратно побеждала в самарском „Лучнике“. Было очень интересно оказаться „по другую сторону баррикад“. Порадовало не только количество, но и качество проектов, представленных на конкурс».
Исполнительная дирекция региональной премии — агентство коммуникаций «ПРАТОН». Информационные партнёры премии «Серебряный Лучник — Самара»: ГТРК «Самара», медиаагентство «Самара 450», ИД «Коммерсантъ» в Самаре, информационное агентство «Волга Ньюс», ГК «Выбери Радио».
Телеканал «Самара 24» покажет торжественную церемонию награждения победителей региональной премии «Серебряный Лучник — Самара». Трансляция из главной студии ГТРК «Самара» выйдет в эфир 1 марта в 11:00 и 21:00 по местному времени. Также церемонию можно будет увидеть онлайн на сайте телеканала.
Проекты — победители премии «Серебряный Лучник — Самара» за 2025 год
Номинация «Культурные коммуникации, коммуникации в сфере образования и просвещения»
- «Одержимы наукой», Самарский университет им. Королёва
- «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», Самарский областной художественный музей
Номинация «Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ»
- «Подвиг, навсегда вписанный в историю», Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
- «Отец Героя. Самарская область», Самарская Губернская Дума, Самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», областная газета «Волжская коммуна», Самарский государственный институт культуры
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
- «Энергия новых побед», ГТРК «Самара»
Номинация «Корпоративные коммуникации»
- «JetLend: проведение самого яркого IPO в России в 2025 году», агентство «Modifiers»
Номинация «Коммуникации в сфере развития и продвижения территорий»
- «Областная творческая премия имени Б. А. Кожина», книжная компания «Метида»
Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: экологические и социальные проекты»
- «НеИгры»: трансформация цифрового одиночества подростков в живое сообщество через технологии игропрактики», АНО «Тренинговый Центр Игропрактики»
Номинация «Коммуникации в сфере благотворительности»
- «Елизавето-Варваринское сестричество», благотворительный фонд «Доброделание»
Номинация «Цифровые коммуникации: ИИ, технологии будущего»
- «Опыт популяризации науки и школьного предмета химии», Новокуйбышевская нефтехимическая компания
Номинация «Земля открытий»
- Фильм «Говорит Куйбышев», документальный проект «Неочевидная Самара», медиаагентство «Самара 450», автор и режиссёр Инга Пеннер
Номинация «Лучший студенческий коммуникационный проект»
- «Летящей походкой. От эскизов до прёт-а-порте», авторский коллектив студентов Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики
Проекты, отмеченные специальными призами жюри премии
- «Самара — родина слонов», ГТРК «Самара», номинация «Земля открытий»
- «Самый необычный студент России», Самарский государственный институт культуры, номинация «Культурные коммуникации, коммуникации в сфере образования и просвещения»
- «Информационное сопровождение гастролей Шостакович Опера Балет в Бангкоке», Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича, номинация «Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ»
- «С половником по Самарской области», авторский коллектив «ВолгаPRайм», Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»
- «Самара — город широкой души», автор Юлия Афанасьева, Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»
- «Промышленность.GENZ», Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»
- «Пока не сгорел», авторский коллектив «Волжские гедонисты», Самарский университет им. Королёва, номинация «Лучший студенческий проект»
