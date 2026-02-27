Крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе рухнула под тяжестью снега

В Нижегородской области днем 27 февраля под тяжестью снега рухнула крыша одного из домов усадьбы Левашевых в Галибихе. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

В состав усадьбы входят несколько деревянных теремов с резными орнаментами постройки середины XIX века. Усадьба строилась по проекту инженера Андрея Дельвига. С 2008 года усадьба входит в состав природного парка «Воскресенское Поветлужье».

Ранее пять домов усадьбы находились в оперативном управлении ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В последние годы усадьба находится в заброшенном состоянии.

Андрей Репин