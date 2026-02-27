Прокуратура добилась увольнения по утрате доверия директора ОТРК «Югра»

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) добилась изменения формулировки увольнения экс-директора ОТРК «Югра». Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое решение приняли после антикоррупционной проверки в телерадиокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что бывший руководитель в 2020 году взял на работу своего знакомого без законных оснований и способствовал его продвижению по службе. Помимо этого, от имени компании руководитель заключал договоры с коммерческими структурами, которые были связаны с ним самим, а также пользовался транспортом компании как личным.

«При этом надлежащие меры к урегулированию конфликта интересов должностным лицом приняты не были»,— указано в сообщении ведомства.

Прокуратура направила представление в адрес губернатора ХМАО с просьбой прекратить трудовые отношения с главой ОТРК. Однако директор уволился по собственному желанию до окончания разбирательства. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением об изменении формулировки увольнения.

ОТРК «Югра» является автономным учреждением округа, в медиахолдинг входит 10 СМИ. По данным СМИ, в июле с поста руководителя ОТРК уволился Алексей Елизаров. Сейчас врио директора является Ольга Межлумян.

Анна Капустина