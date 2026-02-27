Работодатели Петербурга существенно повысили зарплаты для удаленщиков в 2025 году

Петербургские работодатели в 2025 году существенно повысили заработную плату для сотрудников на удаленном формате, сообщает пресс-служба Смольного. По данным портала «Работа России», медианный доход таких специалистов вырос на 44%. Наиболее впечатляющая динамика зафиксирована в сфере продаж: если год назад менеджерам предлагали 45–120 тыс. рублей, то сейчас — уже 120–170 тыс. В банковской сфере прирост составил 53%, достигнув отметки в 100 тыс. рублей.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

На данный момент в городе открыто 244 вакансии с возможностью дистанционной работы при общем объеме предложений более 30 тыс. Пиковая зарплата зафиксирована для менеджера предпродаж — 300 тыс. рублей. Больше всего таких вакансий сосредоточено в банкинге, IT, страховании и снабжении.

В городском Центре занятости отмечают, что удаленный формат особенно подходит многодетным родителям, пенсионерам и людям с инвалидностью, однако требует от кандидатов развитых навыков самоорганизации и владения современными инструментами вроде CRM-систем. Психологически такая работа комфортна для тех, кто способен эффективно трудиться без постоянного контакта с коллегами.

Андрей Маркелов