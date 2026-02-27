Петербурженка погасила долг по налогам на 400 млн рублей и избежала уголовного дела

Управляющая организации по производству электрооборудования для автомобилей, ставшая фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов, заплатила 400 млн рублей в бюджет РФ, чтобы избежать уголовной ответственности. Дело прекратили за выплатой недоимки.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, в отношении жительницы Северной столицы было возбуждено дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ. По информации следствия, она создала схему фиктивного документооборота и внесла в бухгалтерскую документацию возглавляемой ею компании заведомо ложные сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с 14 фирмами, которая на самом деле не производилась. Тем самым петербурженка уклонилась от уплаты налогов.

Действия следователя сподвигли фигурантку выплатить недоимки по налогам, пеням и штрафам в общей сумме более 400 млн рублей.

Татьяна Титаева