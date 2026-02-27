ХК «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Автомобилист» в завершающем матче домашней серии обыграл «Ак Барс» (Казань) в серии буллитов. Встреча, прошедшая 27 февраля в Екатеринбурге, закончилась со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Никита Шашков и Никита Трямкин. У «Ак Барса» отличился Никита Лямкин (дубль). В овертайме команды заброшенными шайбами не отметились. В серии буллитов решающий бросок сделал игрок «Автомобилиста» Александр Шаров.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (74 очка) занимает четвертое место, «Ак Барс» (82 очка) — третье.

Следующий матч «Автомобилист» проведет на выезде 2 марта против московского ЦСКА.

Полина Бабинцева