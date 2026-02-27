Два человека пострадали в результате столкновения «ПАЗа» с иномаркой в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области автобус «ПАЗ» маршрута № 885а выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Geely. Пострадали водитель и пассажир китайского кроссовера, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия аварии с участием Geely и автобуса «ПАЗ» во Всеволожском районе Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Последствия аварии с участием Geely и автобуса «ПАЗ» во Всеволожском районе Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Авария произошла 27 февраля около 10:00 на 85-м км автодороги «Осиновая Роща — Магистральная». По данным полиции, автобус следовал без пассажиров из парка от деревни Агалатово в сторону Керро. Водитель не справился с управлением, после чего транспорт занесло на встречную полосу.

В результате столкновения 38-летний водитель иномарки получил травмы средней тяжести и был госпитализирован, его пассажир получил легкие травмы. Водитель автобуса не пострадал.

После ДТП водитель легковушки был заблокирован, ему помогли выбраться сотрудники 100-й пожарной части Всеволожского отряда Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, уточнили в учреждении. Пострадавших доставили в районную больницу Токсово.

Артемий Чулков