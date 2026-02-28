Два надземных перехода появятся на дороге Ижевск—Аэропорт в Удмуртии

В Завьяловском районе в рамках реконструкции дороги Ижевск—Аэропорт строятся два надземных пешеходных перехода, расположенные в местах с высокой пешеходной активностью, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Первый переход будет возведен над Гольянским трактом в районе торгового центра «Октябрьский», второй — рядом с новым микрорайоном. Переходы будут крытыми, оснащенными освещением и перилами. Они будут доступны для маломобильных граждан с лифтами и тактильно-рельефными указателями на подходах.

«Длина пролета надземного пешеходного перехода будет почти 27 м, высота относительно дороги на одном переходе составит 5,2 м, на втором — 5,5 м, это обеспечит проезд габаритного грузового транспорта. Подрядная организация будет работать в ночное время или в выходные дни, чтобы не затруднять автомобильное движение»,— пояснил заместитель начальника «Управтодора» Азамат Габдрахманов.

В районе деревни Кабаниха также обустраивают временные остановки для общественного транспорта. Ожидается, что новые остановки будут сданы в середине марта. В настоящее время ведутся работы по закладке оснований под переходы и остановки, а движение по старой трассе полностью перекрыто.

Анастасия Лопатина