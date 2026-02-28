Число погибших на пожарах в Ижевске увеличилось на 400% за год. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, с начала года в городе произошло 77 пожаров, в результате которых погибли 8 человек. Среди погибших — пять пенсионеров, основная причина их гибели — курение в состоянии алкогольного опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Пожары также возникают из-за неисправности или неправильной эксплуатации печей, электропроводки и бытовых приборов. Для предотвращения возгораний рекомендуется проверить электропроводку, не перегружать розетки и заменить старые провода. Важно следить за состоянием печей и каминов, очищать их от сажи и проверять на наличие трещин»,— говорится в сообщении.

Анастасия Лопатина