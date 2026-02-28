В Удмуртии 13 молодых специалистов ветеринарной службы получат подъемные

В этом году в Удмуртии 13 выпускников аграрного университета, которые трудоустроятся в ветеринарные станции, получат единовременные выплаты по 150 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба правительства региона, эта мера поддержки действует с 2025 года и направлена на привлечение кадров в государственную ветеринарную службу.

«Кадровая потребность нашей службы сегодня составляет 190 специалистов. Мы заинтересованы в поддержке начинающих ветврачей и их мотивации оставаться в профессии. Для студентов-целевиков, которые обучаются на очной форме, предусмотрены дополнительные выплаты из бюджета республики за каждый успешно закрытый семестр. В прошлом году выплаты до 7 тыс. получили 40 студентов ветеринарного факультета»,— прокомментировала начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Ирина Крылова.

Отмечается, что в прошлом году семь молодых ветеринаров также получили выплаты за первый год работы, а в 2026 и 2027 годах им будут выплачены еще по 100 тыс. руб.

Анастасия Лопатина