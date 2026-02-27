Депутаты Яроблдумы поддержали рост расходов бюджета на 3,9 млрд рублей

Ярославская областная дума поддержала корректировку областного бюджета, согласно которой доходы на 2026 год увеличиваются на 2,4 млрд руб., а расходы — на 3,9 млрд руб. Внеочередное заседание думы состоялось 27 февраля.

Фото: Ярославская областная дума

Скорректировать областной бюджет предложило правительство области. Так, доходы выросли до 158,7 млрд руб. в основном за счет налога на доходы физических лиц. Расходы — до 160,7 млрд руб. В частности, 232 млн руб. будет направлено на благоустройство территорий в части погашения задолженности за 2025 год. Еще 1,2 млрд руб. направят на мероприятия по сбалансированности местных бюджетов. Поддержав бюджет, депутаты указали на риски роста расходов.

«Правительство говорило, что он у нас бюджет более реалистичный, чем был в 2025 году. С учетом представленных изменений у нас бюджет становится более оптимистичным, я мягко выражаюсь. И рост доходов, который мы планируем, он составляет сегодня 26,96% к текущему. Такой рост по факту мы за 15 лет редко достигали. И с учетом не самой благоприятной экономической ситуации, это несет существенные риски»,— сказал на заседании председатель бюджетного комитета облдумы Александр Гончаров.

Алла Чижова