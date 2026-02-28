В Удмуртию в три раза вырос ввоз торфогрунта из Белоруссии за год

64,4 т торфогрунта ввезли в Удмуртию из Белоруссии с начала года, сообщает пресс–служба управления Россельхознадзора по республике. Это в три раза превышает объем ввоза за аналогичный период 2025 года.

26 февраля специалисты управления проконтролировали ввоз 41,8 т торфогрунта. Сотрудники управления провели контроль товаросопроводительных документов, досмотр партий продукции и отбор проб для лабораторных испытаний.

По результатам анализа карантинных вредных организмов не установлено, и продукция соответствует фитосанитарным требованиям.

Анастасия Лопатина