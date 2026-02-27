Рябоконь предложил ввести систему резервистов для эффективной уборки Петербурга

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь предложил ввести систему резервистов в сфере благоустройства. Парламентарий считает, что список поможет разобраться с недостатками в уборке города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Господин Рябоконь изложил идею в личном Telegram-канале. Он отметил, что петербуржцы из года в год недовольны качеством уборки улиц после снегопадов. Депутат предлагает создать систему резервистов, которые будут получат получать стабильную ежемесячную денежную выплату и выходить на уборку для ликвидации последствий природного катаклизма.

«При этом размер выплаты будет одинаков в течение года и не будет зависеть от того, сколько раз резервист привлекался к уборке города. Данная система может позволить быстро развертывать большое количество рабочих рук в период обильных снегопадов и иных природных катаклизмов»,— заключил парламентарий.

Татьяна Титаева