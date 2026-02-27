Самарская область входит в лидеры по числу женщин, выбирающих работу в сфере БАС

Самарская область находится среди регионов-лидеров по числу женщин, выбирающих профессии в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщили в Центре компетенций по БАС Университета 2035.

Исследование, в котором приняли участие более 12 тыс. человек, показало, что 29% специалистов в отрасли — женщины. Наибольшее количество выпускников помимо Самарской области зафиксировано в Красноярском крае, Нижегородской и Московской областях, а также в Москве. Большинство работают операторами дронов (67,6%), остальные заняты разработкой программного обеспечения (24,3%) и производством летательных аппаратов (8%). Некоторые женщины, получившие образование в сфере БАС, открывают собственные предприятия.

Директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов отметил, что женщины активно вовлекаются в развитие отрасли, выбирая профессии в сфере беспилотной авиации. Он подчеркнул, что это отражает тенденцию к привлечению новых кадров, способных осваивать технологии будущего и формировать высокотехнологичную экономику.

С 2024 года развитие беспилотной авиации в России осуществляется по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Проект предусматривает финансовые и нефинансовые меры поддержки для компаний, включая гранты до 100 млн руб. на конструкторскую документацию и до 250 млн руб. на сертификацию. Также предусмотрен лизинг российских дронов по льготной ставке и компенсация части убытков от скидок для продавцов.

Целью нацпроекта является стимулирование использования отечественных технологий, увеличение объема рынка БАС, формирование системы сертификации, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также развитие инфраструктуры для испытаний и привлечение квалифицированных специалистов в отрасль.

