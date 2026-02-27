Около Кыштыма водитель получил травмы после столкновения с поездом

На железнодорожном переезде Графитовая — Анташская около Кыштыма легковой автомобиль столкнулся с поездом. Водитель машины получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 27 февраля 45-летний водитель Skoda Roomster двигался к переезду около дороги Кыштым — Тайгинка — Вязовая — Сайма. Он проигнорировал красный сигнал светофора и не уступил дорогу грузовому поезду под управлением 36-летнего машиниста. Транспортные средства столкнулись, легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы.

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку, выясняются обстоятельства аварии.