Экс-полицейский из Петербурга получил четыре года за продажу персональных данных

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции № 66 УМВД России по Красногвардейскому району к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за продажу персональных данных иностранцев из базы ведомства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, фигурант — Павел Пелевин — в период с 2013 по 2022 год согласился на предложение на систематической основе по мере необходимости проверять иностранных граждан с помощью ресурсов МВД за деньги. С 2022 по 2024 год он давал указания своему помощнику, не осведомленному о преступном замысле, использовать именные логины и пароли к полицейским ресурсам, чтобы получать необходимую информацию.

Данные Пелевин передал взяткодательнице, которая использовала их с целью организации незаконной миграции. За это он получил более 370 тыс. рублей.

Помимо срока, суд назначил бывшему полицейскому штраф на сумму, эквивалентную взятке в двойном размере, и запретил занимать должности в правоохранительных органах на пять лет.

Артемий Чулков