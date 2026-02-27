Директора «Дома народного единства» заподозрили в получении взятки

Проводимые сегодня следственные действия в АНО «Дом народного единства» связаны с расследованием уголовного дела о крупной взятке. По данным нижегородской полиции, директор некоммерческой организации получил незаконное вознаграждение от подрядчика, исполнявшего социальный проект.

«За общее покровительство и выбор его организации в качестве делового партнера и беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг на сумму более 50 млн руб. директор компании передал руководителю АНО денежные средства в качестве взятки. Общий размер незаконного вознаграждения составил 800 тыс. руб.», — сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Директор АНО Роман Кошелев задержан, следователь СКР будет в суде ходатайствовать о его аресте.

Иван Сергеев