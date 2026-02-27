На благоустройство микрорайона в КБР направят более 91 млн рублей
На благоустройство нового микрорайона в Кабардино-Балкарии направят 91 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В этом году масштабные работы начнутся в городском поселении Чегем. Благоустройство нового микрорайона на выезде из города предполагает создание современного общественного пространства с зонами для отдыха и занятий спортом. Также здесь оборудуют детские игровые комплексы.
Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.