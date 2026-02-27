Миллер, Беглов и Бельский поздравили наставника «Зенита» Семака с юбилеем
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания города Александр Бельский поздравили главного тренера «Зенита» Сергея Семака с юбилеем.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Господин Миллер подчеркнул, что 50 лет — это знаковый рубеж, когда можно подводить итоги и ставить цели на будущее. Он пожелал господину Семаку долгих лет на посту главного тренера клуба.
Губернатор Петербурга и спикер Заксобрания добавили, что главным подарком наставнику «Зенита» станет очередная победа в чемпионате России в год 100-летия клуба. Оба пожелали господину Семаку оставаться настоящим джентльменом в мире футбола.
Уже сегодня вечером, 27 февраля, «Зенит» может сделать подарок своему главному тренеру. В официальной игре чемпионата России по футболу сине-бело-голубые на «Газпром Арене» примут калининградскую «Балтику». Начало в 19:30 по мск.