Миллер, Беглов и Бельский поздравили наставника «Зенита» Семака с юбилеем

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания города Александр Бельский поздравили главного тренера «Зенита» Сергея Семака с юбилеем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Миллер подчеркнул, что 50 лет — это знаковый рубеж, когда можно подводить итоги и ставить цели на будущее. Он пожелал господину Семаку долгих лет на посту главного тренера клуба.

Губернатор Петербурга и спикер Заксобрания добавили, что главным подарком наставнику «Зенита» станет очередная победа в чемпионате России в год 100-летия клуба. Оба пожелали господину Семаку оставаться настоящим джентльменом в мире футбола.

Уже сегодня вечером, 27 февраля, «Зенит» может сделать подарок своему главному тренеру. В официальной игре чемпионата России по футболу сине-бело-голубые на «Газпром Арене» примут калининградскую «Балтику». Начало в 19:30 по мск.

Андрей Маркелов