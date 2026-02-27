«Загрузка у отелей падает, еще и туристический налог прилетел»

С 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде введен туристический налог. О нагрузке на гостиничный бизнес и новых сборах рассказал депутат заксобрания Нижегородской области и владелец отеля «История» Юрий Лебедев. Он считает, что закон о туристическом налоге требует корректировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Ко мне на разговор приходили пять руководителей нижегородских отелей. Мы сравнили цифры и пришли к выводу, что начиная с апреля 2025 года ежемесячно идет падение загрузки. По итогам прошлого года у все по-разному: у кого-то на 11% снизилась загрузка номеров, у кого-то на 14%, но падение есть у всех.

Современные руководители считают, что оценивать гостиницы по загрузке — это устаревший способ, и надо смотреть, сколько они заработали. По деньгам выручка отелей растет за счет поднятия цен, но это экстенсивный путь развития, он рано или поздно закончится. А тенденцию показывает именно загрузка. У людей стало меньше денег, чтобы путешествовать по регионам. Многие уже не могут себе позволить поехать и посмотреть такой красивый и замечательный город Нижний Новгород.

Кроме того, отельерам прилетел маленький привет в виде туристического налога в 2%, но не менее 100 руб. с номера. Я считаю, что этот налог нужен, но в том виде, в каком он работает на Западе. Я прошлой осенью ездил в одну из европейских стран, могилу деда там нашел. В гостинице заплатил налог один евро, и с жены тоже взяли один евро. Два дня мы прожили — итого заплатили четыре евро туристического налога. Там его платит гость, а у нас платит отель. Но у отелей и так приличная финансовая нагрузка. Многие платят НДС, плюс «Яндекс» и прочие агрегаторы берут с каждого отеля 15-20% комиссии с каждой покупки. Небольшим отелям до 50 номеров придется очень тяжело с исчислением и уплатой туристического налога, так как у них нет профессионального бухгалтера. Вопросов вокруг администрирования нового налога очень много.

К сожалению, городская дума и администрация Нижнего Новгорода на них пока не реагируют. Но эту тему с отельерами обсуждать можно и нужно. Возможно, стоит инициировать от заксобрания Нижегородской области корректировку закона. Я считаю, что туристический налог должен платить гость. Это будет понятно и честнее по сравнению с тем, что отельеры будут закладывать эти сборы в стоимость номеров.

Записал Роман Кряжев