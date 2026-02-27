Жителя Свердловской области приговорили к 300 часам работ за тату на ухе

Жителю Свердловской области назначили 300 часов обязательных работ по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократная публичная демонстрация нацистской символики). Дело возбудили из-за тату свастики на мочке уха подсудимого.

Подсудимый летом 2025 года ходил в общественные места, где демонстрировал людям свою татуировку. На ней изображен «крестообразный знак с загнутыми под прямым углом концами», похожий на запрещенную в РФ свастику.

Раньше подсудимого уже задерживали по аналогичной административной статье — 1 ст. 20.3 КоАП РФ, именно поэтому в этот раз ему вменили уголовную отвественность. Свою вину он полностью признал.

Татуировку подсудимый свел. «При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих»,— уточнили в пресс-службе. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые входили в неонацистскую ячейку. Они расклеивали на улицах агитматериалы с изображением нацисткой символики и соответствующими лозунгами.

Анна Капустина