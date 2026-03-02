В Интерлизинге рассказали, какую технику выбирал бизнес в 2025 году

В 2025 году малый и средний бизнес при обновлении автопарков отдавал предпочтение отечественным грузовикам, а также технике с пробегом. Как в продажах, так и в лизинге, лидируют модели Lada, Sollers, ГАЗ и КАМАЗ. Китайские бренды при этом потеряли более 25% продаж на рынке легковых авто, но сохранили долю в таксопарках и в сегменте тяжелой техники.



Сегмент LCV

По данным Автостата, в сегменте LCV продажи техники сократились на 22%, однако лидерство по-прежнему сохраняют отечественные бренды: ГАЗ (41 600 единиц), Lada (15 100 штук), УАЗ (10 900 авто) и Sollers (7 500 экземпляров). В пятерку лучших марок по объему реализации попал и китайский Foton, но с большим отставанием – 2 100 грузовиков. В модельном ряду первое место заняла Gazelle NN (26,7%), далее идет Lada Largus VU (8,6%) и ГАЗ 3302 (6,6%). Причины популярности этих автомобилей заключаются в сочетании доступной стоимости, надежности, простоты ремонта и большой сети сервисных центров. При этом положительную динамику в сегменте LCV за 2025 год показал Mercedes-Benz – реализовано 2 032 единиц, что обеспечило ему долю рынка, равную 2,32%.

В лизинге в сегменте LCV также чаще берут модели отечественных производителей – ГАЗ, Lada, Sollers. Особенно востребован оказался «Соболь». А в пятерке лидеров по продажам – Gazelle Next (25%), Gazelle NN, Lada Largus, КАМАЗ Компас 5 (4х2).

Наблюдается и отчетливое смещение интереса к технике с пробегом в сегменте LCV. Несмотря на то, что за январь-ноябрь 2025 года вторичный рынок легкого коммерческого транспорта сократился более чем на 4%, реализовано было почти 360 800 единиц. В то время как в сегменте новых LCV – всего 94 600 авто.

Высокая стоимость новой техники, ограниченный ассортимент, а также наличие большого числа предложений на стоках дилеров и лизинговых компаний – главные причины, сформировавшие спрос на технику с пробегом. Она останется востребованной до тех пор, пока экономика не стабилизируется, а условия приобретения новых автомобилей не улучшатся. Ее покупка из стоков лизинговых компаний дает возможность получить существенный дисконт, что также интересно для лизингополучателей.

Среднетоннажные грузовые автомобили

По результатам прошлого года продажи новых среднетоннажных грузовиков (Ford Transit Connect, Sollers Argo) сократились более чем на 40%. Лидерами сегмента по данным Автостата стала марка ГАЗ с долей почти в 40% и с результатом в 4 802 реализованные единицы. Следом идет КАМАЗ с показателем в 3 529 экземпляров, и долей около 30%. В топ-5 марок вошли и китайские бренды: JAC (1 282 штук), Dongfeng (696 единиц) и Foton (613 грузовиков).

Такие грузовые авто наиболее востребованы в логистике (междугородняя, комбинированная доставка небольших партий товаров), торговле (перевозка продуктов питания, бытовых товаров для точек розничных продаж), отрасли здравоохранения (изотермические фургоны – для создания мобильных клиник различной специализации, с цельнометаллическим кузовом – для передвижных медицинских кабинетов).

Фото: пресс-служба ГК Интерлизинг

Легковые авто

В сегменте легковых авто также популярны отечественные производители. Топ-3 легковых автомобилей в структуре лизинговых сделок за январь-ноябрь 2025 года – Lada Granta, Geely Monjaro и Lada Niva. Доля китайских авто при этом сократилась на 30%. Меньше всего в указанный период бизнес оформлял в лизинг модели Haval (-30%) и Changan (-19%).

Зарубежные бренды уступают лидерство российским производителям. Основные причины – рост утилизационного сбора и снижение импорта новых авто. При этом в продажах лидируют Lada Granta (11% рынка по итогам 2025 года года), Lada Vesta (6%) и Haval Jolion (5%).

Модель Lada Vesta наиболее востребована в доставке. Бренды Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Haval и Geely превалируют в сфере таксомоторных перевозок. Однако, с марта 2026 года вступит в силу закон о такси, и агрегаторы постепенно будут отказываться от импортных моделей для перевозок в пользу автомобилей марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Отмечается рост интереса к автомобилям с пробегом – в 2025 году в лизинг передано в два раза больше техники. Среди популярных брендов у представителей бизнеса – Lada, УАЗ и FAW.

Владельцы малого и среднего бизнеса продолжают проявлять интерес к автомобилям премиум-сегмента. В продажах этих автомобилей доля представителей европейских брендов к концу года достигла 13%, хотя в 2024 году этот показатель составлял почти 9%. В 2025 году в корпоративных парках использовались такие модели, как BMW 7 Series и Audi A8, Mercedes-Benz S-Class, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Toyota Land Cruiser Prado, а также электромобили LiXiang L7 и L9.

Тяжелая техника

По результатам 2025 года существенно снизились продажи новых самосвалов (почти на 60%), однако российские и белорусские производители смогли нарастить свою долю на рынке почти до 40%. Данная техника является универсальной для решения разных задач добывающей промышленности, строительной отрасли и сельского хозяйства.

По итогам прошлого года в сегменте HCV оказались наиболее востребованным седельные тягачи (34% доля в сегменте). Лидером среди моделей остался SITRAK C7H (доля 16,3%), далее идут КАМАЗ 43118 (8,2%), КАМАЗ 65115 (6,6%) и КАМАЗ 54901 (5,2%). Критерии выбора такой техники включают цену, наличие запчастей, удобство эксплуатации и техническую поддержку, а применяют ее в различных сферах, где требуется перевозка крупногабаритных или тяжелых грузов.

Среди грузовой техники в лизинге лидируют бренды FAW (доля 17% в структуре лизинговых сделок Интерлизинга, Shacman (14%), SITRAK, Volvo и КАМАЗ (по 7% каждый).

Среди крупнотоннажных грузовиков (33,2% рынка) КАМАЗ сумел сохранить статус лидера с долей рынка около 30% и продажами более 14 500 единиц. За ним следуют китайские Sitrak (7 700 единиц и минус 60% по сравнению с 2024 годом), Shacman (4 800 и минус 70% продаж) и FAW, а пятерку замыкает белорусский МАЗ (3 400 авто).

По данным НАПИ, по итогам одиннадцати месяцев прошлого года спрос на ряд полуприцепов снизился: число реализованной новой техники и с пробегом составило 72 600 единиц, что на 30,1% ниже, чем за тот же период 2024 года. Закупки новых полуприцепов упали на 59,8%, а с пробегом – на 7,8%. В лидерах продаж: ТОНАР (3 030 единиц), BONUM (1 130 штук), «ЦентрТрансТехМаш» (950 полуприцепов). На рынке техники с пробегом также в топе полуприцепы ТОНАР 2023 года выпуска, составляющие 2% от общего объема продаж, а также техника Schmitz и Krone разных годов выпуска (от 2006 до 2021 года).

Хотя новые китайские грузовики сохраняют значительную долю рынка, спрос на них снижается из-за роста их стоимости после корректировки расчета утилизационного сбора. За январь-ноябрь прошлого года доля китайской грузовой техники на российском авторынке снизилась с 70% до 53%, так как предпочтение бизнеса отдается отечественным моделям и грузовикам с пробегом, позволяющим минимизировать затраты на обслуживание и ремонт. Доля российского грузового транспорта выросла c 20% до 36%.

ООО «Интерлизинг»