Самарская область заняла девятое место среди регионов России в рейтинге качества жизни
В рейтинге качества жизни, составленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», среди регионов страны по итогам 2025 года Самарская область находится на девятом месте. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В Приволжском федеральном округе регион занял второе место. Как отмечают в министерстве, рейтинговый балл Самарской области изменился с 67,029 до 67,802.
Регион входит в пятерку лидеров в ПФО по объему потребляемых товаров и услуг на душу населения, а также занимает третье место в ПФО по объему потребления продукции предприятий общественного питания.
За девять месяцев прошлого года в экономику Самарской области вложено 350,1 млрд руб. Также запущено 26 новых инвестпроектов в металлургии, машиностроении, пищепроме, логистике и туризме.
Количество субъектов МСП увеличилось на 3,9% — до 140,1 тыс. Количество самозанятых возросло на 26,8% и превысило 354 тыс. человек. По развитию МСП регион занимает 9-е место в стране и 2-е в округе.