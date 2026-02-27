Самарская область заняла девятое место среди регионов России в рейтинге качества жизни

В рейтинге качества жизни, составленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», среди регионов страны по итогам 2025 года Самарская область находится на девятом месте. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Приволжском федеральном округе регион занял второе место. Как отмечают в министерстве, рейтинговый балл Самарской области изменился с 67,029 до 67,802.

Регион входит в пятерку лидеров в ПФО по объему потребляемых товаров и услуг на душу населения, а также занимает третье место в ПФО по объему потребления продукции предприятий общественного питания.

За девять месяцев прошлого года в экономику Самарской области вложено 350,1 млрд руб. Также запущено 26 новых инвестпроектов в металлургии, машиностроении, пищепроме, логистике и туризме.

Количество субъектов МСП увеличилось на 3,9% — до 140,1 тыс. Количество самозанятых возросло на 26,8% и превысило 354 тыс. человек. По развитию МСП регион занимает 9-е место в стране и 2-е в округе.

Руфия Кутляева