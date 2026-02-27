Новый борский мост с подходами отремонтируют в 2026–2027 годах

Новый борский мост через Волгу с подходами к нему отремонтируют в 2026–2027 годах, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД). Протяженность ремонтируемого участка составит 9 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дорожникам предстоит устранить колейность на проезжей части от дома №26 по улице Сергея Акимова до кольцевой развязки у стелы на въезде в Бор. Верхний слой асфальта заменят на всей ширине проезжей части.

В ГУАД пообещали не перекрывать движение полностью: основные работы будут проводить ночью. Стоимость контракта составляет 179 млн руб. Дата начала работ пока неизвестна.

Как писал «Ъ-Приволжье», с марта 2024 года продолжается капитальный ремонт «старого» борского моста. Движение по автодорожной части возобновили в конце 2025 года.

Владимир Зубарев