За январь доходы муниципалитетов Татарстана составили 14,6 млрд рублей

За январь в консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов Татарстана поступило 14,6 млрд руб. доходов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Поступившие доходы составляют 7,4% от годового плана.

Расходы консолидированных бюджетов за январь составили 20,2 млрд руб., что на 5% выше показателя аналогичного периода 2025 года.

Анна Кайдалова