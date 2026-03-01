В Черноземье 2 марта ожидается пасмурная погода, до +4°C

В понедельник, 2 марта, жителей Черноземья ожидает устойчивый плюс на термометре. Во всех областях будет пасмурно, в трех из них возможен снег с дождем. Температура будет варьироваться от –2°C до +4°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –2°C, днем и вечером — +4°C…+3°C, а ночью опустится до +1°C. Западный и северо-западный ветер 3–4 м/с. Без осадков.

В Воронеже утром будет –2°C, днем столбик термометра поднимется до +3°C, а позже немного опустится до +2°C. Ночью температура составит +1°C. Западный ветер 2–3 м/с.

В Курске утром ожидается –1°C. Днем и вечером температура составит +2°C, а ночью опустится до +1°C. Западный и северо-западный ветер до 5 м/с. Ночью возможен снег с дождем.

В Липецке температура утром составит 0°C. Днем поднимется до +2°C и останется на этой отметке. Западный и юго-западный ветер 3 м/с.

В Орле утром ожидается –1°C. В течение дня температура составит +2°C. Западный ветер до 4 м/с. Ночью вероятен снег с дождем.

В Тамбове температура будет варьироваться от +1°C до +2°C. Западный ветер до 3 м/с. Ночью ожидается снег с дождем.

Алина Морозова