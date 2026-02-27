Фейковое письмо от имени гендиректора Воткинского завода начали получать СМИ

«Ъ-Удмуртия» получил электронное письмо от неизвестного отправителя, выдающего себя за руководителя Воткинского завода. Как сообщает Центр управления регионом, подобные сообщения начали приходить другим удмуртским СМИ.

В письме утверждается, что 20 февраля завод якобы подвергся ракетной атаке и остановил выпуск продукции для СВО. Автор письма обвиняет руководство Удмуртии и администрацию Воткинска в отказе в финансировании защиты завода.

Пресс-служба Воткинского завода официально опровергла информацию, назвав письмо подделкой. «Данная информация не соответствует действительности. Будьте бдительны»,— подчеркнули в пресс-службе.

Анастасия Лопатина