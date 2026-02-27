Нижегородская область с каждым годом привлекает все большее количество туристов. Так, по данным Росстата, в январе-декабре 2025 года туристических поездок в Нижегородскую область было совершено 3,2 млн, а за аналогичный период 2024 года — 2,5 млн. Рост составил 26%. Всего за 2025 год регион посетили 5 млн человек. Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал «Ъ-Приволжье», откуда и ради чего туристы чаще приезжают в регион.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев

— Итоги 2025 года подтвердили статус Нижегородской области как одного из главных туристических магнитов России. Регион встретил 5 млн гостей — это новый исторический максимум. За этими цифрами стоит не просто интерес к достопримечательностям, а эффективная работа по созданию современного и привлекательного образа территории.

Сегодня туристы ищут впечатления и живую связь с местом, и регион успешно отвечает на этот запрос. Подтверждение тому — не только растущее число гостей, но и их вклад в экономику: в 2025 году гости потратили в Нижегородской области более 80 млрд руб.

Наш регион мультиформатен. Он традиционно интересен и с точки зрения познавательного туризма, и как центр деловой активности, и как площадка проведения множества мероприятий культурной, образовательной, спортивной направленности.

Особенно высок поток гостей в периоды праздников, а также в выходные дни: в пиковые даты загрузка отелей превышает 90%. Важно, что гости стали задерживаться дольше: средняя продолжительность поездки выросла с двух до четырех дней. В топ популярных направлений вошли Нижний Новгород, Арзамас и Дивеево, Городец, Большое Болдино, Выкса, Семенов и Чкаловск. Не ослабевает интерес и к природным красотам — легендарному озеру Светлояр и живописной Тосканке.

Большинство гостей добирается до региона на автомобилях и поездах. Ввод скоростной трассы М-12 «Восток» сделал область еще доступнее для жителей соседних территорий. Чаще всего к нам приезжали москвичи и жители Подмосковья, гости из Владимирской области, Чувашии, Татарстана, Мордовии, Кирова, Самары и Санкт-Петербурга. Также заметно вырос поток туристов из Беларуси, Китая и Казахстана.

Растущий спрос требует новых решений — мы это понимаем и в первую очередь занимаемся вопросом увеличения количества средств размещения. В 2025 году нижегородские инвесторы получили рекордный объем федеральной поддержки в рамках программ льготного кредитования Минэкономразвития. Благодаря этому к 2030 году в области появится 16 новых отелей более чем на 2300 номеров. Объем частных вложений превысит 50 млрд руб. Параллельно в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» идет строительство 10 модульных отелей.

Мы повышаем планку качества и при подготовке кадров для отрасли: сегодня в регионе работают уже почти 500 профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков, прошедших государственную аттестацию.

В 2026 году мы сохраним все ключевые мероприятия и меры поддержки отрасли, продолжим развивать инфраструктуру. Уверен, что стабильный интерес к внутреннему туризму позволит удержать турпоток на высоком уровне и задать новые стандарты гостеприимства в регионе.

Записала Анастасия Титова