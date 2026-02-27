Умер ставропольский писатель и краевед Сергей Рыбалко

Сергей Николаевич Рыбалко, известный ессентукский писатель, поэт и краевед, скончался на 76-м году жизни 27 февраля 2026 года. Глава Ессентуков Владимир Крутников первым сообщил об этом в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и подчеркнув вклад Рыбалко в культурное наследие Ставропольского края.

Фото: Telegram-канал Владимира Крутникова

Сергей Рыбалко родился 24 января 1950 года в Армавире в семье фронтовика. В 1960 году семья переехала на Ставрополье из-за болезни отца, нуждавшегося в курортном лечении. Он окончил филологический факультет Калмыцкого госуниверситета в 1973 году, стажировался в аспирантуре Ленинградского госуниверситета и служил в танковых войсках в Польше в 1974–1975 годах. Первые стихи опубликовал в 18 лет в районной газете, а дебютный поэтический сборник увидел свет около 40-летия автора.

С 1992 года Рыбалко состоял в Союзе писателей России, с 1999 по 2009 год занимал пост секретаря правления ставропольского отделения. Он руководил ессентукским творческим объединением «Синегорье» с 2009 по 2017 год, а с 2011 года редактировал одноименный литературно-художественный альманах, а также «Кавказский Парнас». Автор более 40 книг, включая свыше 20 поэтических сборников: «Легенды Кавказа», «Кавказские встречи», «Кавказ в моем сердце», «Дума о казаках», «Мое родное Ставрополье», «Стихи о любви», «Отцовская дорога», «Битва за Кавказ». Особое место занимали легенды и предания народов Кавказа, терского и кубанского казачества, исторические труды об ученых-первооткрывателях вод, книги о Пушкине, Лермонтове, Шолохове, Гамзатове. В «Незабываемых встречах» он описал общение с Константином Симоновым, Сергеем Михалковым, Расулом Гамзатовым, Давидом Кугультиновым, Владимиром Высоцким, Юрием Бондаревым, Эдуардом Асадовым.

Сергей Рыбалко получал престижные награды: губернаторскую премию Ставропольского края имени Андрея Губина, краевые литературные премии Фонда культуры и имени Семена Бабаевского, диплом форума «Золотой витязь». Он преподавал русский язык в профтехучилище, работал педагогом-воспитателем в детском санатории «Березы» (ныне «Россия»), пробовал журналистику, выступал с лекциями и концертами в школах края, вел военно-патриотическую работу с молодежью. Как художник иллюстрировал свои книги, сочинял и исполнял песни, стал почетным профессором пятигорского университета.

Станислав Маслаков