ООО «БЭСК Инжиниринг» реализует уникальный проект

С конца января 2026 года ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») реализует уникальный для энергосистемы Башкирии проект. Впервые в регионе линия электропередачи, которую строит ООО «БЭСК Инжиниринг», пройдет под дном реки. Кабельная линия (КЛ) электропередачи 6 кВ пересечет Лихачевскую излучину реки Уфа в районе микрорайона Сипайлово башкирской столицы. ЛЭП обеспечит электроэнергией промышленное предприятие, занимающееся производством оборудования специального назначения.

Проект реализуется в сложных геологических условиях. Перепад высот на трассе КЛ составляет порядка 20 м. Причем глубина реки здесь достигает 2,5 м, а сама ЛЭП будет проложена еще на 8 м глубже - под зыбучим песчано-гравийным грунтом с примесью гальки. На других участках прокладка подземной линии электропередачи также оказалась достаточно сложной. Это связано с плотной городской застройкой, в частности, с разветвленной дорожной инфраструктурой и многочисленными подземными коммуникациями, под которые необходимо «поднырнуть».

Общая протяженность будущей КЛ составляет около 1,4 км. И на всем ее протяжении энергетики отдали предпочтение горизонтально направленному бурению. Это позволило им не нарушать ритм работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и торговли, а также не причинять жителям какие-либо неудобства.

На сегодня завершена самая трудная часть работы. ООО «БЭСК Инжиниринг» проложило под дном реки пластиковые футляры труб. Чуть позже через них будет протянут электрический кабель. Завершение строительства КЛ 6 кВ запланировано на март.

Инжиниринговая компания из года в год повышает свои компетенции, добавляя в портфолио новые виды работ. Так, освоение горизонтально направленного бурения под дном водоемов поможет Уфе решить множество вопросов. Столица Башкирии расположена в междуречье трех крупных рек – Белой, Уфы и Демы. Плотная застройка накладывает ограничения на строительство новых воздушных ЛЭП. В этой ситуации единственное решение – строительство кабельных линий электропередачи под дном водоемов.

