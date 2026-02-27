Молодые работники Нововоронежской АЭС познакомили школьников области со своей профессией

В Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ прошло профориентационное занятие с участием молодых нововоронежских атомщиков. Четыре представителя разных профессий рассказали школьникам области о себе и своей работе.

Фото: Марина Кочеткова

Занятие для школьников провели представители Организации молодых атомщиков НВ АЭС и ячейки молодежного движения ВАО АЭС-МЦ - инженер отдела управления качеством Алексей Воронов, инженер главной электрической схемы Александр Булавин, электромонтер Владислав Агулов и инженер-спектрометрист Иван Сотников. Каждый из них рассказал ребятам об особенностях атомной отрасли и поделился своим опытом работы на таком предприятии, как атомная электростанция.

«Мы рады поделиться со школьниками не только знаниями об атомной отрасли, но и живым ощущением причастности к большой энергетике. Надеюсь, наш пример и опыт помогут им сделать осознанный выбор и в будущем пополнить ряды атомщиков», — подчеркнул председатель Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС Владислав Любавин.

В этот день Нововоронежский политехнический институт посетили около 100 школьников из Воронежской области: городов Воронежа и Нововоронежа, Хохольского, Репьёвского и других районов.

Мероприятие состоялось в рамках образовательных программ «Ядерная энергетика» и «Электроэнергетика», которые разработаны для регионального проекта «Акселератор персональных профессиональных маршрутов».