Сбой с вывозом мусора в Нижнем Новгороде объяснили последствиями снегопадов

В министерстве экологии Нижегородской области объяснили, что проблемы с вывозом бытового мусора в областном центре и Дзержинске были обусловлены последствиями сильных снегопадов. Муниципалитеты, домоуправляющие компании и ТСЖ не могли быстро организовать расчистку внутридворовых проездов, соответственно, мусоровозы не могли проехать к контейнерным площадкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также проезду спецтехники мешали припаркованные рядом с площадками машины, тем более что в снегопады многие нижегородцы отказались от использования личного автомобиля и оставляли машины в не убранных от снега дворах. Когда же площадка кругом завалена мусором, то на ее уборку приходится высылать уже не мусоровоз, а фронтальный погрузчик с самосвалом.

По словам замминистра экологии Артема Бафанова, сейчас в ситуации с вывозом мусора произошел перелом к лучшему. Региональный оператор «Нижэкология-НН» привлек дополнительную технику. Но и в муниципалитетах надо сконцентрировать силы и средства, которые в первую очередь были направлены на уборку территории социальных учреждений, на окончательной расчистке проездов к контейнерным площадкам. Параллельно ведется их ревизия. В министерстве отмечают, что есть случаи, когда мусорные баки стоят прямо у входа в детский сад, или спрятаны за трансформаторной подстанцией, откуда работники мусоровывозящей компании не могут их оттащить по сугробам.

Однако совместная работа с участием мобильных групп идет, отметил Артем Бафанов: «Есть не только жалобы жителей, но и благодарности от них».

Напомним, что в среду обеспокоенные жалобами граждан депутаты гордумы Нижнего Новгорода решили провести совещание с коллегами из областного заксобрания, представителями органов власти и участниками рынка, чтобы разобраться в ситуации с вывозом отходов от многоквартирных домов.

Иван Сергеев