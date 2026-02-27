В Татарстане на руководство стройкомпании завели дело о неуплате 372 млн налогов
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства строительной фирмы из Татарстана по факту уклонения от уплаты налогов. Общий объем невыплаченных ими налогов составляет 372 млн руб., сообщает СУ СКР по Татарстану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2020–2022 годах подозреваемые внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами, что позволило уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 259 млн руб.
Кроме того, в 2022–2024 годах один из фигурантов при аналогичных обстоятельствах не уплатил 113 млн руб. налогов.
Подозреваемые погасили 50 млн руб. задолженности. Кроме того, на имущество подозреваемых и аффилированных организаций наложен арест, на 100 млн руб.