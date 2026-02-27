Баста, Сергей Лазарев, «Руслан и Людмила» и «Новая теща»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Сергей Лазарев, Баста, Александр Иванов и группа «Рондо», группа «Кирпичи», Иеромонах Фотий и Антоха МС, а также стендаперы Константин Бутаков и Женя Синяков. В театрах можно будет посмотреть спектакли «Вышел ангел из тумана», «Горе от ума», «Руслан и Людмила», «Сноха», «Айболит и Бармалей». В кинотеатрах — несколько кинопремьер: «Человек, который смеется», «Драники», «Новая теща» и «Тюльпаны».

Российский музыкант Баста во время концерта

Концерты

28 февраля в «Уфа-Арене» состоится концерт Сергея Лазарева. Певец навестит Уфу в рамках тура «Шоумен». Помимо хитов исполнителя зрителей ждут танцевальное шоу, масштабные декорации, спецэффекты. Среди известных песен Сергея Лазарева — «В самое сердце», «Это все она», «Снег», «You're The Only One» и другие.

Поклонники рок-музыки смогут услышать Александра Иванова и группу «Рондо» 28 февраля в «Огнях Уфы». «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти хиты и многие другие песни несколько поколений поклонников творчества коллектива поют на концертах хором.

4 марта во Дворце молодежи выступит Гульназ Асаева. Зрителей ждут красочные декорации, световые спецэффекты, а также оригинальная хореография и хиты в исполнении певицы, обещают организаторы ее концерта.

Группа «Кирпичи» приедет 5 марта в MusicHall27 в рамках тура «И снова с вами». «Репертуар будет непредсказуемым, но без классических хитов не обойдется. Чудесная палитра из речитатива, петербургского юмора и хардкора»,— отмечено в афише мероприятия.

6 марта Иеромонах Фотий выступит в Городском дворце культуры. Победителя телепроекта «Голос» исполнит песни советской и российской эстрады, романсы.

В тот же вечер, 6 марта, в «Уфа-Арене» — концерт Басты. В двухчасовом мероприятии прозвучат хиты исполнителя за время его творческой карьеры: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Медлячок» и другие песни.

Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, мультиинструменталист, певец и трубач — даст концерт 6 марта в «Dom печати». Его музыка — это смесь рэгги, хауса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско.

Stand Up

1 марта в MusicHall27 выступит Константин Бутаков с большой сольной программой. Резидент шоу «Stand Up на ТНТ» привезет в Уфу свою новую и лучшую программу: комик иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медиа культурой в спорте.

4 марта в ресторане «Максимилианс» — концерт резидента Comedy Club Жени Синякова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спектакли

Русский драматический театр вечером 2 марта покажет спектакль «Вышел ангел из тумана». Все начинается с праздника — на день рождения Екатерины Кондратьевны собирается вся ее большая семья: сыновья, невестки, внучки. Совсем случайно узнает мать, что дети ее ведут давнюю вражду. А тут еще в доме появляется странный человек с картонными крыльями… И события принимают совершенно неожиданный поворот. Режиссер-постановщик: Петр Орлов. В ролях: Светлана Акимова, Татьяна Макрушина, Тимур Гарипов, Григорий Николаев, Айгуль Шарипова и другие.

3 марта в Русском драматическом театре — спектакль «Горе от ума». В спектакле режиссера Игоря Селина заняты все до единого актеры театра и балетная группа. Здесь, на этом вселенском маскараде, решается поистине бытийный вопрос: удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету или конец его пути неотвратим?..

4 марта в Башкирском драматическом театре покажут спектакль «Сноха» по одноименному произведению Загиды Мусиной. Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала о том, что проживет с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках, нужно быть сильнее обстоятельств.

«Руслан и Людмила» выйдут на сцену Русского драмтеатра 5 марта. Решив воплотить на сцене поэму «Руслан и Людмила», театр обратился не к школьной адаптированной для детей версии, а к полному авторскому тексту и адресует свой спектакль исключительно взрослой аудитории. В ролях: Иван Овчинников, Александр Степанов, Ольга Лопухова, Антон Болдырев, Олег Шумилов, Татьяна Калачева, Валерий Малюшин, Анна Хавина и другие.

Мюзикл для детей «Айболит и Бармалей» можно будет увидеть 6 марта в Молодежном театре. Зажигательная музыка, запоминающаяся и веселая, да еще встреча с интересными, забавными героями не оставит никого равнодушным, указано в афише. В ролях: Сулпан Абдрахимова, Гульшат Гайсина, Нагим Нургалин, Ильгиз Тагиров, Ильсур Хабиров и другие.

Шоумен Гарик Харламов

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут несколько кинопремьер.

Комедия «Человек, который смеется». Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в десять раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино. В ролях: Евгений Цыганов, Степан Девонин, Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Анастасия Красовская и другие.

Комедия «Драники». Вместо веселых зимних каникул с одноклассниками Макса ждет поездка в деревню, от чего он совсем не в восторге. К тому же, подслушав разговор родителей, мальчик узнает, что папа потерял работу и теперь им нечем платить по счетам. Вместе с новыми друзьями Макс решает помочь семье. Они превращают старый УАЗик деда в фудтрак и начинают продавать драники. В ролях: Мирон Лебедев, Ева Смирнова, Валентина Мазунина, Борис Дергачев, Андрей Пынзару.

Комедия «Новая теща». Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь он живёт под каблуком новой тёщи, с ее единолично установленными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда, не без участия тещи, вновь разгорается былая вражда двух братьев. Ситуацию обостряет появление на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху. В ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец и другие.

Комедия «Тюльпаны». Что такое 8 марта? Это весна, солнце, тюльпаны, мамина улыбка и предвкушение влюбленности и счастья. А еще — суета, поздравления, очереди в магазинах, цветы и бесконечная гонка за подарками. Каждый год именно в этот день случается глобальный коллапс, в котором все посвящено женщинам. Самые обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь. В ролях: Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда и другие.

В «Артерии» 4 марта покажут фильм «Мост в Терабитию». После просмотра зрители смогут обсудить увиденное с кинокритиком Сергеем Бархатовым.