В правительстве РФ оценили перспективы оливковых садов в Дагестане

Финансовый университет при правительстве РФ высоко оценил перспективы инвестпроекта дагестанского ООО «ПОШ» по закладке оливкового сада площадью до 160 га в Дербентском районе и запуску первого в России промышленного производства оливкового масла без консервантов и уксуса, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РД.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Ольга Борисова отметила резкий рост спроса на консервированные оливки и оливковое масло в России, где собственное производство консервирования полностью отсутствует, а страна зависит от импорта. По ее словам, проект снизит импортозависимость, обеспечит внутренний рынок качественной продукцией и использует морозостойкие сорта оливок, которые уже через три-четыре года адаптируют к климату Дагестана для расширения посадок.

Совладелец ООО «ПОШ» Павел Тарасов подтвердил жизнеспособность идеи: компания протестировала семь сортов оливок на экспериментальной площадке в Дербентском районе, где саженцы успешно прижились, плодоносят и дают урожай, который уже продают в розницу и на сельхозвыставках. Дербентский район идеально подходит для оливок благодаря мягкому климату и субтропическим лесам — здесь меньше ветров, чем в Крыму, и больше свободных земель, чем в Сочи. Тарасов подчеркнул долгосрочность проекта: деревья начнут полноценно плодоносить через пять лет, но урожай будут давать столетиями.

Компания вложит в проект 300 млн руб. и запустит полный цикл переработки — от консервированных оливок до масла, близкого по вкусу к испанскому за счет отказа от уксуса. ООО «ПОШ» уже управляет консервным заводом мощностью 80 тыс. условных банок в год в Магарамкентском районе, где под брендом Enjoy Food выпускает вяленые томаты, сливы, перец, клубнику, брускетту и квашеную капусту. Продукцию продают в розничных сетях, на маркетплейсах и экспортируют в Турцию. Проект создаст около 100 рабочих мест, а инвесторы обучат сотрудников за свой счет.

Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал инициативу на встрече с Павлом Тарасовым и совладельцем Тавваханом Пашаевым, попросив детальный план реализации. Минсельхозпрод республики подтверждает перспективы: тестовые посадки доказали приживаемость сортов, а региональные условия превосходят конкурентов. В долгосрочной перспективе сад обеспечит недорогое отечественное масло и консервы, усилив позиции Дагестана в агропроме.

Станислав Маслаков