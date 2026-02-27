В Екатеринбурге раскупили билеты на концерт «Любэ»

Жители Екатеринбурга скупили все билеты на концерты группы «Любэ», следует из данных на сайте ККТ «Космос». Выступления должны пройти 27 и 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Билеты полностью закончились на концерт, который пройдет 27 февраля. На выступление 28 февраля осталось одно место за 12 тыс. руб.

Билеты стоили от 1,8 тыс. до 15 тыс. руб. Группа исполнит композиции «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат» и другие известные песни.

Анна Капустина