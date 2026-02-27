Суд Москвы приговорил бывшего генерального директора Чебоксарского завода «Металлист» Сергея Червякова к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по делу о даче взяток при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-глава чебоксарского завода получил 7 лет колонии за взятки на гособоронзаказе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году Червяков передал 1,8 млн руб. должностным лицам Минобороны за преимущества при исполнении контракта. Один из фигурантов дела получил 10 лет колонии строгого режима, второй — 4 года.

Кроме того, по данному делу бывший начальник инженерной службы РВСН признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к 6 годам колонии общего режима.

На имущество Сергея Червякова стоимостью свыше 7,7 млн руб. был наложен арест. Суд также запретил ему в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере госконтрактов.

Анна Кайдалова