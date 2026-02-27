Оборот розничной торговли в Прикамье увеличился на 1,4%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе 2026 года сложился в сумме 72,6 млрд руб., что на 1,4 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 4,4 млрд руб. Это, в сопоставимых ценах, на 0,3% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 февраля 2026 года составил 54,6 млрд руб., что соответствует 42 дням торговли.