Бренд раздора

Арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск совладельцев компании «Прогресс» — правообладателя торговой марки «Увелка» к производителю кормов для животных «Увелка Петфуд». Валерий, Артем и Максим Филипповы просят признать недействительным письмо-согласие о разрешении регистрации и использования комбинированного товарного знака Uvelka, которое директор «Прогресса» Виталий Зяблин выдал ответчику. По мнению истцов, руководитель нарушил устав компании, так как выдал письмо без согласия всех учредителей, а бренд «Увелка» оказался под угрозой потери уникальности. Руководство компании «Прогресс» считает иск необоснованным и надуманным, поскольку письмо-согласие было выдано для регистрации другого товарного знака — Uvelka Petfood.



В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается спор совладельцев «Увелки» и производителя кормов для собак и кошек ООО «Увелка Петфуд» из-за товарного знака. Заседание по делу состоится 3 марта.

Исковое заявление к «Увелке Петфуд» направили Валерий, Артем и Максим Филипповы, действующие в интересах компании «Прогресс» — правообладателя торговой марки «Увелка». Согласно материалам дела, они просят признать недействительной сделку по выдаче ООО «Прогресс» компании-ответчику письма-согласия о разрешении регистрации и использования комбинированного товарного знака Uvelka. Директор и совладелец ООО «Прогресс» Виталий Зяблин участвует в деле в качестве третьего лица. Также третьими лицами выступают совладелица компании Наталья Зяблина и ООО «Радуга», которому принадлежит 100% уставного капитала «Увелка Петфуд».

По мнению истцов, предоставление возможности использования товарного знака посторонней компании грозит потерей его уникальности.

«Являясь директором ООО „Прогресс“, Виталий Зяблин выдал подконтрольному юридическому лицу письмо-согласие на использование товарного знака без согласия других участников общества. Письмо-согласие было выдано перед продажей компании Balchug Capital. Действуя в своих интересах, Виталий Зяблин нарушил процедуру, прописанную в уставе ООО „Прогресс“, и лишил общество уникальной возможности использования товарного знака. После продажи мы оказались в ситуации, когда посторонняя компания получила возможность использовать узнаваемый товарный знак. И это создало ситуацию, при которой бренд „Увелка“, завоевавший многочисленные награды и долю рынка пищевой отрасли, оказался под угрозой. Всегда продукция под брендом „Увелка“ была связана с продуктами питания для людей и никогда не ассоциировалась с кормами для животных»,— прокомментировал ситуацию «Ъ- Южный Урал» один из истцов, директор АО «Комбинат хлебопродуктов „Злак“» Артем Филиппов.

ООО «Прогресс» является правообладателем торговой марки «Увелка» и связанных с ней товарных знаков. Основной вид деятельности — производство крупы и гранул из зерновых культур. Продукты питания под брендом «Увелка» много лет производят КХП «Злак» и ООО «Ресурс». По данным «СПАРК-Интерфакс», 48% уставного капитала «Прогресса» принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области Валерию Филиппову, по 1% — его сыновьям Артему и Максиму Филипповым, 30,8% — Виталию Зяблину, по 9,6% — у Аллы и Натальи Зяблиной. Семьи Филипповых и Зяблиных совместно владеют ООО «Ресурс» и «Злак-Инвест». Виталий Зяблин является директором «Ресурса».

Управляющий партнер адвокатского бюро KR&P Евгений Ковалев, представляющий интересы истцов в суде, пояснил «Ъ-Южный Урал», что с правовой точки зрения письмо-согласие на использование товарного знака представляет собой одностороннюю сделку, которая предполагает возникновение права у иного лица и исключает возможность дальнейшего контроля использования знака первоначальным правообладателем.

«Согласие в данном случае также не имело экономического обоснования и было выдано на безвозмездной основе лицом, контролирующим деятельность компаний „Прогресс“ и „Увелка Петфуд“ в своих интересах. В то же самое время ООО „Ресурс“ и КХП „Злак“ используют товарный знак „Увелка“ на основании лицензионных договоров, которые имеют срок действия и определенные условия, которые в том числе налагают требования в отношении качества товаров. Участники общества „Прогресс“, обратившиеся в суд, считают, что никто не вправе нарушать процедуру предоставления товарных знаков, определенную в его уставе»,— прокомментировал Евгений Ковалев.

ООО «Увелка-Петфуд» учредил Виталий Зяблин в 2023 году в поселке Увельский. По данным «СПАРК Интерфакс», основной вид деятельности — торговля оптовая кормами для домашних животных. В 2024 году эта компания вместе с ООО «Радуга», созданным в 2016 году для производства кормов, была продана армянской Balchug Capital.

Представитель ООО «Увелка Петфуд» в ответе на запрос «Ъ-Южный Урал» сообщил, что сегодня компания обладает всеми правами и законными основаниями для использования товарного знака Uvelka Petfood.

«Товарный знак был зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков РФ, свидетельство №1031264 является действующим. Регистрация произведена в установленном законом порядке, и правовая охрана знака не прекращена. В случае появления новых обстоятельств мы будем действовать в установленном законом порядке»,— сообщил представитель «Увелки петфуд». По его словам, даже если письмо-согласие будет признано недействительным, это не означает автоматическую утрату свидетельства.

Директор «Прогресса» и «Ресурса» Виталий Зяблин считает исковые требования необоснованными и надуманными, сообщил «Ъ-Южный Урал» его представитель. «Товарные знаки с брендом „Увелка“ по-прежнему принадлежат только компании и никому не отчуждались. Письмо-согласие, которое оспаривают истцы, выдано для регистрации другого товарного знака — Uvelka Petfood. Выдача таких писем является обычной практикой, когда в процессе регистрации товарного знака регистрирующий орган обнаруживает сходные обозначения других правообладателей. Письмо-согласие не дает компании „Увелка Петфуд“ никаких полномочий по использованию товарных знаков ООО „Прогресс“ и не причиняет компании никакого ущерба»,— сообщил представитель третьего лица.

По мнению старшего юриста фирмы «Интеллект», представляющей в деле интересы ООО «Прогресс», Евгении Ломакиной, исковые требования основаны на неверном понимании правовой природы письма-согласия. По ее словам, никакие полномочия по использованию товарных знаков компании третьим лицам не предоставлялись, предметом письма-согласия является регистрация другого товарного знака, предназначенного для обозначения иных товаров — кормов для животных, поэтому оснований для признания сделки недействительной нет.

Юлия Гарипова