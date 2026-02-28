Известный пермский ресторатор зарегистрировал новую компанию

В Перми зарегистрировано ООО «Малина», ведущее деятельность ресторанов и предоставляющее услуги по доставке продуктов питания. Согласно Rusprofile, владельцем 51% долей компании является основатель пермского ресторанного холдинга «Национальная кухня» («Хуторок», «Пельменная») Олег Поляков, остальные 49% принадлежат Екатерине Ривьер.

Юридический адрес компании совпадает с фактическим местонахождением временно закрытого ресторана Five, который входит в сеть господина Полякова.

Ранее в соцсетях ресторана Five сообщалось, что его работа будет приостановлена на время проведения ребрендинга и обновления пространства. Сроки завершения работ не уточнялись.

Олег Поляков в 2011-2016 годах был депутатом краевого заксобрания. По данным Rusprofile, он является владельцем восьми организаций, в том числе ООО «Аэрофуд», «Национальная кухня», «Пельменная у Цума», «Караоке Плюс», «Проспект Центр».