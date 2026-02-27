Дом ювелирной фирмы Фаберже внесут в реестр памятников культуры федерального уровня

Выдано положительное заключение экспертизы на изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения «Дом ювелирной фирмы К.Г. Фаберже» на Большой Морской улице, дом 24, литера А. Это позволит признать здание памятником архитектуры федерального значения.

«Ъ Северо-Запад» изучил опубликованный на сайте Минкультуры РФ акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, по которым принимаются заключения об изменении категории значения исторических зданий. Архитектурную ценность объекта изучила искусствовед в ООО «Коневские Реставрационные Мастерские» Дарья Зайцева.

«Обосновано (положительное заключение) определения категории историкокультурного значения объекта культурного наследия „Дом ювелирной фирмы К.Г. Фаберже“, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 24, литера А. Категория – Объект культурного наследия федерального значения»,— говорится в тексте документа.

Заказчиком экспертизы выступило АО «Финансовая Холдинг Компания „Империя“», правообладатель земельного участка в центре Петербурга. Эксперт изучала документы в период с 4 сентября по 14 января 2026 года.

Здание построено в 1899 году по проекту архитектора К. К. Шмидта. В 2002 провели реконструкцию объекта с приспособлением под бизнес-центр.

Татьяна Титаева