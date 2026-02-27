ФСБ задержала осужденного в день освобождения из курганской колонии

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали осужденного в день освобождения из колонии. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФСБ, во время отбывания наказания в колонии заключенный, занимающий высокое положение в преступной иерархии, организовал деятельность ячейки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ; признано в России экстремистским и запрещено). Он пропагандировал «воровскую» власть и требовал от заключенных противостоять деятельности администрации колонии как госоргана. Кроме того, осужденный вовлекал других в проведение азартных игр, считает следствие.

Подозреваемого задержали 25 февраля, в день освобождения.

Виталина Ярховска