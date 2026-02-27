Арбитраж признал недействительной сделку по продаже бывшего поста ДПС «Ирень»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры и обязал недобросовестного участника торгов вернуть в федеральный бюджет свыше 4,9 млн руб. По данным «Ъ-Прикаье», речь идет о договоре купли-продажи бывшего поста ДПС «Ирень» в Суксунском округе.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, ранее было установлено, что в результате недобросовестных и скоординированных действий участников торгов из федеральной собственности приватизировано имущество (нежилое здание и земельный участок) по минимальной допустимой цене на сумму 317 тыс. руб. при его рыночной стоимости более 4,9 млн рублей. Впоследствии имущество реализовано по договору-купли продажи в пользу добросовестного приобретателя.

По итогам проверки региональная прокуратура направила исковое заявление в арбитражный суд Пермского края, по результатам рассмотрения которого договор купли-продажи имущества признан недействительным, с недобросовестного участника торгов в пользу РФ взыскана стоимость имущества. Ответчиком выступал ИП Александр Ильин.

Бывший пост ДПС «Ирень» расположен на 154-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. Площадь объекта, включая земельный участок, составляет 1,4 тыс. кв.м. Торги по его продаже прошли в августе 2024 года.