В Самаре уклониста оштрафовали на 1 млн рублей за взятку военкому

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор местному жителю по делу о даче взятки должностному лицу местного военкомата. Он признан виновным в преступлении по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Установлено, что подсудимый через посредника передал взятку в значительном размере с целью незаконного освобождения от призыва на военную службу. После этого неустановленные лица военных комиссариатов Октябрьского, Ленинского, Самарского и Куйбышевского районов Самары без медицинского освидетельствования внесли в документы ложные сведения о состоянии здоровья фигуранта уголовного дела.

На основании этого подсудимый получил военный билет. Суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей.

Георгий Портнов