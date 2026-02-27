Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя три часа

В Татарстане отменен режим ракетной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим действовал около трех часов. Аэропорты Казани и Нижнекамска также возобновили прием и выпуск воздушных судов. Режим ракетной опасности впервые вводился на территории Татарстана.

Ранее ракетную опасность также отменили Чувашиской Республике.

Анар Зейналов