В Татарстане отменен режим ракетной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя три часа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя три часа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим действовал около трех часов. Аэропорты Казани и Нижнекамска также возобновили прием и выпуск воздушных судов. Режим ракетной опасности впервые вводился на территории Татарстана.

Ранее ракетную опасность также отменили Чувашиской Республике.

Анар Зейналов