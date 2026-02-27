В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя три часа
В Татарстане отменен режим ракетной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Режим действовал около трех часов. Аэропорты Казани и Нижнекамска также возобновили прием и выпуск воздушных судов. Режим ракетной опасности впервые вводился на территории Татарстана.
Ранее ракетную опасность также отменили Чувашиской Республике.