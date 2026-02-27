Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Альметьевске и Нижнекамске отменили ракетную опасность

В Альметьевске и Нижнекамске отменен режим ракетной опасности. Об этом сообщили администрация Альметьевска и мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

В Альметьевске и Нижнекамске отменили ракетную опасность

В Альметьевске и Нижнекамске отменили ракетную опасность

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Альметьевске и Нижнекамске отменили ракетную опасность

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Обстановка в городе спокойная. Все ранее введенные ограничения сняты. Движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме»,— написал господин Беляев.

Ранее ракетную опасность также отменили в Чувашской Республике.

Анар Зейналов