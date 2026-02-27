В Альметьевске и Нижнекамске отменили ракетную опасность
В Альметьевске и Нижнекамске отменен режим ракетной опасности. Об этом сообщили администрация Альметьевска и мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Обстановка в городе спокойная. Все ранее введенные ограничения сняты. Движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме»,— написал господин Беляев.
Ранее ракетную опасность также отменили в Чувашской Республике.