В Альметьевске и Нижнекамске отменили ракетную опасность

В Альметьевске и Нижнекамске отменен режим ракетной опасности. Об этом сообщили администрация Альметьевска и мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Обстановка в городе спокойная. Все ранее введенные ограничения сняты. Движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме»,— написал господин Беляев.

Ранее ракетную опасность также отменили в Чувашской Республике.

Анар Зейналов