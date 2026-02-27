Аэропорты Самары, Ульяновска и Оренбурга возобновили работу

Отменены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга. Об этом сообщает Росавиация.

Днем в пятницу, 27 февраля, аэропорты вводили ограничения для обеспечения безопасности воздушных полетов. В Самарской области и Оренбуржье впервые с начала СВО объявлялась ракетная опасность. Жителей Ульяновской области предупредили об угрозе атаки БПЛА.

В регионах вводился план «Ковер». В самарском аэропорту Курумоч эвакуировали сотрудников и персонал. Был отложен вылет 11 рейсов. В настоящее время в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях объявлен отбой угрозы.

Георгий Портнов